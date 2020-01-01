Токеномика на Dusk Network (DUSK) Открийте ключова информация за Dusk Network (DUSK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dusk Network (DUSK) Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability. Официален уебсайт: https://www.dusk.network Бяла книга: https://dusk-cms.ams3.digitaloceanspaces.com/Dusk_Whitepaper_2024_4db72f92a1.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551

Токеномика и анализ на цената за Dusk Network (DUSK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dusk Network (DUSK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.17M $ 31.17M $ 31.17M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 485.70M $ 485.70M $ 485.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 64.17M $ 64.17M $ 64.17M Рекорд за всички времена: $ 0.7069 $ 0.7069 $ 0.7069 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 Текуща цена: $ 0.06417 $ 0.06417 $ 0.06417 Научете повече за цената на Dusk Network (DUSK)

Токеномика на Dusk Network (DUSK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dusk Network (DUSK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DUSK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DUSK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DUSK, разгледайте цената в реално време на токените DUSK!

История на цените на Dusk Network (DUSK) Анализирането на историята на цените на DUSK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DUSK сега!

Прогноза за цената за DUSK Искате ли да знаете какъв път може да поеме DUSK? Нашата страница за прогноза за цената DUSK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DUSK сега!

