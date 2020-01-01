Токеномика на DuckChain (DUCK) Открийте ключова информация за DuckChain (DUCK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DuckChain (DUCK) DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users. Официален уебсайт: https://duckchain.io/ Бяла книга: https://diary.duckchain.io/2.-users-and-developers/2.3-developer-hub Изследовател на блокове: https://tonscan.org/jetton/EQDWXjnVWheFemaAaFn-Cp4nDehvGllrXOZ8wqHm8sDEwn_c Купете DUCK сега!

Токеномика и анализ на цената за DuckChain (DUCK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DuckChain (DUCK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 26.76M $ 26.76M $ 26.76M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 5.35B $ 5.35B $ 5.35B FDV (оценка при пълна реализация): $ 49.97M $ 49.97M $ 49.97M Рекорд за всички времена: $ 0.0188 $ 0.0188 $ 0.0188 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00196542123946365 $ 0.00196542123946365 $ 0.00196542123946365 Текуща цена: $ 0.004997 $ 0.004997 $ 0.004997 Научете повече за цената на DuckChain (DUCK)

Токеномика на DuckChain (DUCK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DuckChain (DUCK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DUCK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DUCK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DUCK, разгледайте цената в реално време на токените DUCK!

Как да купя DUCK Интересувате се да добавите DuckChain (DUCK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DUCK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DUCK в MEXC сега!

История на цените на DuckChain (DUCK) Анализирането на историята на цените на DUCK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DUCK сега!

Прогноза за цената за DUCK Искате ли да знаете какъв път може да поеме DUCK? Нашата страница за прогноза за цената DUCK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DUCK сега!

