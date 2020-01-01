Токеномика на Dtec (DTEC) Открийте ключова информация за Dtec (DTEC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dtec (DTEC) Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices. Официален уебсайт: https://dtec.space/ Бяла книга: https://dtec.space/whitepaper Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f Купете DTEC сега!

Токеномика и анализ на цената за Dtec (DTEC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dtec (DTEC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Общо предлагане: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Циркулиращо предлагане: $ 73.68M $ 73.68M $ 73.68M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.21M $ 16.21M $ 16.21M Рекорд за всички времена: $ 0.232 $ 0.232 $ 0.232 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 Текуща цена: $ 0.03603 $ 0.03603 $ 0.03603 Научете повече за цената на Dtec (DTEC)

Токеномика на Dtec (DTEC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dtec (DTEC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DTEC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DTEC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DTEC, разгледайте цената в реално време на токените DTEC!

Как да купя DTEC Интересувате се да добавите Dtec (DTEC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DTEC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DTEC в MEXC сега!

История на цените на Dtec (DTEC) Анализирането на историята на цените на DTEC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DTEC сега!

Прогноза за цената за DTEC Искате ли да знаете какъв път може да поеме DTEC? Нашата страница за прогноза за цената DTEC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DTEC сега!

