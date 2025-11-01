БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Daystarter днес е 0.13189 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DST към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DST в MEXC сега.Цената в реално време на Daystarter днес е 0.13189 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DST към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DST в MEXC сега.

Повече за DST

DSTценова информация

Какво представлява DST

Бяла книга DST

Официален уебсайт на DST

Токеномика на DST

DST ценова прогноза

DST История

Ръководство за закупуване за DST

Конвертор на валута DST във фиат

DST спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Daystarter Лого

Daystarter цена(DST)

1 DST към USD - цена в реално време:

$0.13194
$0.13194$0.13194
+0.03%1D
USD
Daystarter (DST) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:37:37 (UTC+8)

Информация за цената за Daystarter (DST) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.13081
$ 0.13081$ 0.13081
24-часов нисък
$ 0.13864
$ 0.13864$ 0.13864
24-часов висок

$ 0.13081
$ 0.13081$ 0.13081

$ 0.13864
$ 0.13864$ 0.13864

$ 9.000678643817682
$ 9.000678643817682$ 9.000678643817682

$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201$ 0.000580213942630201

-0.04%

+0.03%

-15.35%

-15.35%

Цената в реално време за Daystarter (DST) е$ 0.13189. През последните 24 часа DST се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.13081 до най-висока стойност $ 0.13864, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DST е $ 9.000678643817682, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000580213942630201.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DST има промяна от -0.04% за последния час, +0.03% за 24 часа и -15.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Daystarter (DST)

No.3911

--
----

$ 72.14K
$ 72.14K$ 72.14K

$ 131.89M
$ 131.89M$ 131.89M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Текущата пазарна капитализация на Daystarter е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 72.14K. Циркулиращото предлагане на DST е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 131.89M.

История на цените за Daystarter (DST) USD

Проследете промените в цените за Daystarter днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0000396+0.03%
30 дни$ -0.01239-8.59%
60 дни$ -0.00793-5.68%
90 дни$ +0.02623+24.82%
Daystarter Промяна на цената днес

Днес DST регистрира промяна от $ +0.0000396 (+0.03%), отразяваща последната му пазарна активност.

Daystarter 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.01239 (-8.59%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Daystarter 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни DST отбеляза промяна на $ -0.00793 (-5.68%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Daystarter 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.02623 (+24.82%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Daystarter (DST) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Daystarter сега.

Какво е Daystarter (DST)

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Daystarter се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Daystarter инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете DST наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Daystarter в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Daystarter купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Daystarter (USD)

Колко ще струва Daystarter (DST) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Daystarter (DST) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Daystarter.

Проверете прогнозата за цената за Daystarter сега!

Токеномика на Daystarter (DST)

Разбирането на токеномиката на Daystarter (DST) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DST сега!

Как да купя Daystarter (DST)

Търсите как да купите Daystarter? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Daystarter от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

DST към местни валути

1 Daystarter(DST) към VND
3,470.68535
1 Daystarter(DST) към AUD
A$0.2004728
1 Daystarter(DST) към GBP
0.1002364
1 Daystarter(DST) към EUR
0.1134254
1 Daystarter(DST) към USD
$0.13189
1 Daystarter(DST) към MYR
RM0.5526191
1 Daystarter(DST) към TRY
5.5446556
1 Daystarter(DST) към JPY
¥20.31106
1 Daystarter(DST) към ARS
ARS$190.8672513
1 Daystarter(DST) към RUB
10.656712
1 Daystarter(DST) към INR
11.7105131
1 Daystarter(DST) към IDR
Rp2,198.1657874
1 Daystarter(DST) към PHP
7.741943
1 Daystarter(DST) към EGP
￡E.6.2304836
1 Daystarter(DST) към BRL
R$0.7082493
1 Daystarter(DST) към CAD
C$0.184646
1 Daystarter(DST) към BDT
16.1327848
1 Daystarter(DST) към NGN
190.8672513
1 Daystarter(DST) към COP
$509.22729
1 Daystarter(DST) към ZAR
R.2.2869726
1 Daystarter(DST) към UAH
5.5327855
1 Daystarter(DST) към TZS
T.Sh.324.8516645
1 Daystarter(DST) към VES
Bs29.14769
1 Daystarter(DST) към CLP
$124.24038
1 Daystarter(DST) към PKR
Rs37.0465821
1 Daystarter(DST) към KZT
69.8937866
1 Daystarter(DST) към THB
฿4.2692793
1 Daystarter(DST) към TWD
NT$4.0569364
1 Daystarter(DST) към AED
د.إ0.4840363
1 Daystarter(DST) към CHF
Fr0.105512
1 Daystarter(DST) към HKD
HK$1.0247853
1 Daystarter(DST) към AMD
֏50.474303
1 Daystarter(DST) към MAD
.د.م1.2199825
1 Daystarter(DST) към MXN
$2.4465595
1 Daystarter(DST) към SAR
ريال0.4945875
1 Daystarter(DST) към ETB
Br20.3400758
1 Daystarter(DST) към KES
KSh17.0388691
1 Daystarter(DST) към JOD
د.أ0.09351001
1 Daystarter(DST) към PLN
0.4866741
1 Daystarter(DST) към RON
лв0.580316
1 Daystarter(DST) към SEK
kr1.2516361
1 Daystarter(DST) към BGN
лв0.2228941
1 Daystarter(DST) към HUF
Ft44.3466936
1 Daystarter(DST) към CZK
2.7815601
1 Daystarter(DST) към KWD
د.ك0.04035834
1 Daystarter(DST) към ILS
0.4286425
1 Daystarter(DST) към BOB
Bs0.9113599
1 Daystarter(DST) към AZN
0.224213
1 Daystarter(DST) към TJS
SM1.2147069
1 Daystarter(DST) към GEL
0.3574219
1 Daystarter(DST) към AOA
Kz120.8890551
1 Daystarter(DST) към BHD
.د.ب0.04959064
1 Daystarter(DST) към BMD
$0.13189
1 Daystarter(DST) към DKK
kr0.8533283
1 Daystarter(DST) към HNL
L3.4713448
1 Daystarter(DST) към MUR
6.0326486
1 Daystarter(DST) към NAD
$2.2790592
1 Daystarter(DST) към NOK
kr1.3347268
1 Daystarter(DST) към NZD
$0.2294886
1 Daystarter(DST) към PAB
B/.0.13189
1 Daystarter(DST) към PGK
K0.5552569
1 Daystarter(DST) към QAR
ر.ق0.4800796
1 Daystarter(DST) към RSD
дин.13.4013429
1 Daystarter(DST) към UZS
soʻm1,589.0357791
1 Daystarter(DST) към ALL
L11.0537009
1 Daystarter(DST) към ANG
ƒ0.2360831
1 Daystarter(DST) към AWG
ƒ0.237402
1 Daystarter(DST) към BBD
$0.26378
1 Daystarter(DST) към BAM
KM0.2215752
1 Daystarter(DST) към BIF
Fr390.13062
1 Daystarter(DST) към BND
$0.171457
1 Daystarter(DST) към BSD
$0.13189
1 Daystarter(DST) към JMD
$21.1894474
1 Daystarter(DST) към KHR
529.6781534
1 Daystarter(DST) към KMF
Fr56.18514
1 Daystarter(DST) към LAK
2,867.1738557
1 Daystarter(DST) към LKR
රු40.1974342
1 Daystarter(DST) към MDL
L2.228941
1 Daystarter(DST) към MGA
Ar594.098505
1 Daystarter(DST) към MOP
P1.0564389
1 Daystarter(DST) към MVR
2.017917
1 Daystarter(DST) към MWK
MK228.9755479
1 Daystarter(DST) към MZN
MT8.427771
1 Daystarter(DST) към NPR
रु18.7257422
1 Daystarter(DST) към PYG
935.36388
1 Daystarter(DST) към RWF
Fr191.63617
1 Daystarter(DST) към SBD
$1.0854547
1 Daystarter(DST) към SCR
1.8425033
1 Daystarter(DST) към SRD
$5.077765
1 Daystarter(DST) към SVC
$1.1540375
1 Daystarter(DST) към SZL
L2.2882915
1 Daystarter(DST) към TMT
m0.461615
1 Daystarter(DST) към TND
د.ت0.38736093
1 Daystarter(DST) към TTD
$0.8928953
1 Daystarter(DST) към UGX
Sh459.50476
1 Daystarter(DST) към XAF
Fr74.91352
1 Daystarter(DST) към XCD
$0.356103
1 Daystarter(DST) към XOF
Fr74.91352
1 Daystarter(DST) към XPF
Fr13.58467
1 Daystarter(DST) към BWP
P1.7726016
1 Daystarter(DST) към BZD
$0.2650989
1 Daystarter(DST) към CVE
$12.5677981
1 Daystarter(DST) към DJF
Fr23.47642
1 Daystarter(DST) към DOP
$8.4528301
1 Daystarter(DST) към DZD
د.ج17.1417433
1 Daystarter(DST) към FJD
$0.2980714
1 Daystarter(DST) към GNF
Fr1,146.78355
1 Daystarter(DST) към GTQ
Q1.0115963
1 Daystarter(DST) към GYD
$27.6204038
1 Daystarter(DST) към ISK
kr16.48625

Daystarter ресурс

За по-задълбочено разбиране на Daystarter, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Daystarter
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Daystarter

Колко струва Daystarter (DST) днес?
Цената в реално време на DST в USD е 0.13189 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DST към USD?
Текущата цена на DST към USD е $ 0.13189. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Daystarter?
Пазарната капитализация за DST е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DST?
Циркулиращото предлагане на DST е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DST?
DST постигна ATH цена от 9.000678643817682 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DST?
DST достигна ATL цена от 0.000580213942630201 USD.
Какъв е обемът на търговията на DST?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DST е $ 72.14K USD.
Ще се повиши ли DST тази година?
DST може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DST за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:37:37 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Daystarter (DST)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор DST-към-USD

Сума

DST
DST
USD
USD

1 DST = 0.13189 USD

Търговия на DST

DST/USDT
$0.13194
$0.13194$0.13194
-0.02%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,959.43
$109,959.43$109,959.43

-0.23%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,859.04
$3,859.04$3,859.04

-0.04%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03370
$0.03370$0.03370

+4.72%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.83
$186.83$186.83

-0.70%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,859.04
$3,859.04$3,859.04

-0.04%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,959.43
$109,959.43$109,959.43

-0.23%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.83
$186.83$186.83

-0.70%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5205
$2.5205$2.5205

-0.13%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,082.26
$1,082.26$1,082.26

-0.19%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000776
$0.0000776$0.0000776

+55.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09214
$0.09214$0.09214

+821.40%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00061
$0.00061$0.00061

+238.88%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000456
$0.000456$0.000456

+128.00%

OMNILABS Лого

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000007715
$0.0000000000007715$0.0000000000007715

+37.76%

AEGIS Лого

AEGIS

AEGIS

$0.00202
$0.00202$0.00202

+68.33%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000003826
$0.000000003826$0.000000003826

+41.07%