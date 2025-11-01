Какво е Daystarter (DST)

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Токеномика на Daystarter (DST)

Разбирането на токеномиката на Daystarter (DST) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DST сега!

Daystarter ресурс

Хората също питат: Други въпроси относно Daystarter Колко струва Daystarter (DST) днес? Цената в реално време на DST в USD е 0.13189 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на DST към USD? $ 0.13189 . Проверете Текущата цена на DST към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Daystarter? Пазарната капитализация за DST е -- USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на DST? Циркулиращото предлагане на DST е -- USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DST? DST постигна ATH цена от 9.000678643817682 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DST? DST достигна ATL цена от 0.000580213942630201 USD . Какъв е обемът на търговията на DST? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DST е $ 72.14K USD . Ще се повиши ли DST тази година? DST може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DST за по-задълбочен анализ.

