Информация за Deepswap Protocol (DSP) DeepSwap is transforming institutional and high-net-worth decentralized trading with unmatched privacy and efficiency. With one-click, cross-chain liquidity and a developer-friendly, open-source toolkit, DeepSwap empowers you to trade smarter, safer, and at scale—while staying fully compliant. Официален уебсайт: http://deep-swap.org/ Бяла книга: https://wakeful-writer-533.notion.site/DeepSwap-Official-whitepaper-1bbaa5c5cd358003953ffb2c28dc0c0b Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x4A4cF20F120D3ff5b80fe0b368F01DF689BA82Ee Купете DSP сега!

Токеномика и анализ на цената за Deepswap Protocol (DSP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Deepswap Protocol (DSP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 49.5 $ 49.5 $ 49.5 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.00000003631 $ 0.00000003631 $ 0.00000003631 Научете повече за цената на Deepswap Protocol (DSP)

Токеномика на Deepswap Protocol (DSP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Deepswap Protocol (DSP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DSP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DSP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DSP, разгледайте цената в реално време на токените DSP!

Как да купя DSP Интересувате се да добавите Deepswap Protocol (DSP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DSP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Deepswap Protocol (DSP) Анализирането на историята на цените на DSP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DSP сега!

Прогноза за цената за DSP Искате ли да знаете какъв път може да поеме DSP? Нашата страница за прогноза за цената DSP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DSP сега!

