Информация за Degen Distillery (DRINK) Partnered with Brewdog & Google to co-create the future of the spirits industry alongside a global community of risk-takers, creators & innovators. Built on our proprietary “Tokenised Affiliate Protocol” to allow community to sell our products and tokenise the sales contracts, creating a revolutionary new asset class. The future of RWAs & Consumer Crypto. Официален уебсайт: https://www.degendistillery.com Бяла книга: https://docsend.com/view/6wv6ynv6v4ya9afv Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x2dc90fa3a0f178ba4bee16cac5d6c9a5a7b4c6cb Купете DRINK сега!

Токеномика и анализ на цената за Degen Distillery (DRINK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Degen Distillery (DRINK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 873.27 $ 873.27 $ 873.27 Общо предлагане: $ 721.00M $ 721.00M $ 721.00M Циркулиращо предлагане: $ 72.77M $ 72.77M $ 72.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.65K $ 8.65K $ 8.65K Рекорд за всички времена: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000009106097897664 $ 0.000009106097897664 $ 0.000009106097897664 Текуща цена: $ 0.000012 $ 0.000012 $ 0.000012 Научете повече за цената на Degen Distillery (DRINK)

Токеномика на Degen Distillery (DRINK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Degen Distillery (DRINK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DRINK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DRINK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DRINK, разгледайте цената в реално време на токените DRINK!

