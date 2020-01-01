Токеномика на Drift Protocol (DRIFT) Открийте ключова информация за Drift Protocol (DRIFT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Drift Protocol (DRIFT) Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps. Официален уебсайт: https://www.drift.trade/ Бяла книга: https://docs.drift.trade/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/DriFtupJYLTosbwoN8koMbEYSx54aFAVLddWsbksjwg7 Купете DRIFT сега!

Токеномика и анализ на цената за Drift Protocol (DRIFT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Drift Protocol (DRIFT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 192.45M $ 192.45M $ 192.45M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 347.45M $ 347.45M $ 347.45M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 2.646 $ 2.646 $ 2.646 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 Текуща цена: $ 0.5539 $ 0.5539 $ 0.5539 Научете повече за цената на Drift Protocol (DRIFT)

Токеномика на Drift Protocol (DRIFT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Drift Protocol (DRIFT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DRIFT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DRIFT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DRIFT, разгледайте цената в реално време на токените DRIFT!

Как да купя DRIFT Интересувате се да добавите Drift Protocol (DRIFT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DRIFT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DRIFT в MEXC сега!

История на цените на Drift Protocol (DRIFT) Анализирането на историята на цените на DRIFT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DRIFT сега!

Прогноза за цената за DRIFT Искате ли да знаете какъв път може да поеме DRIFT? Нашата страница за прогноза за цената DRIFT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DRIFT сега!

