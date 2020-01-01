Токеномика на Dreams Quest (DREAMS) Открийте ключова информация за Dreams Quest (DREAMS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dreams Quest (DREAMS) Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest. Официален уебсайт: https://dreams.quest Бяла книга: https://dreamsquest.fandom.com Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x54523d5fb56803bac758e8b10b321748a77ae9e9 Купете DREAMS сега!

Токеномика и анализ на цената за Dreams Quest (DREAMS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dreams Quest (DREAMS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 391.03K $ 391.03K $ 391.03K Общо предлагане: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.56B $ 1.56B $ 1.56B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Рекорд за всички времена: $ 0.00398 $ 0.00398 $ 0.00398 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00025 $ 0.00025 $ 0.00025 Научете повече за цената на Dreams Quest (DREAMS)

Токеномика на Dreams Quest (DREAMS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dreams Quest (DREAMS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DREAMS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DREAMS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DREAMS, разгледайте цената в реално време на токените DREAMS!

