Информация за Deeper Network (DPR) Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet. Официален уебсайт: https://www.deeper.network Бяла книга: https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088 Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1 Купете DPR сега!

Токеномика и анализ на цената за Deeper Network (DPR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Deeper Network (DPR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 737.89K $ 737.89K $ 737.89K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 3.16B $ 3.16B $ 3.16B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Рекорд за всички времена: $ 0.35372 $ 0.35372 $ 0.35372 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 Текуща цена: $ 0.0002337 $ 0.0002337 $ 0.0002337 Научете повече за цената на Deeper Network (DPR)

Токеномика на Deeper Network (DPR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Deeper Network (DPR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DPR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DPR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DPR, разгледайте цената в реално време на токените DPR!

История на цените на Deeper Network (DPR) Анализирането на историята на цените на DPR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DPR сега!

Прогноза за цената за DPR Искате ли да знаете какъв път може да поеме DPR? Нашата страница за прогноза за цената DPR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DPR сега!

