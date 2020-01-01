Токеномика на Dork Lord (DORKY) Открийте ключова информация за Dork Lord (DORKY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dork Lord (DORKY) Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters. Официален уебсайт: https://dorklordeth.vip/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x95ed629b028cf6aadd1408bb988c6d1daabe4767#balances Купете DORKY сега!

Токеномика и анализ на цената за Dork Lord (DORKY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dork Lord (DORKY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.83M $ 4.83M $ 4.83M Рекорд за всички времена: $ 0.21146 $ 0.21146 $ 0.21146 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002686366670419065 $ 0.002686366670419065 $ 0.002686366670419065 Текуща цена: $ 0.0696 $ 0.0696 $ 0.0696 Научете повече за цената на Dork Lord (DORKY)

Токеномика на Dork Lord (DORKY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dork Lord (DORKY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DORKY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DORKY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DORKY, разгледайте цената в реално време на токените DORKY!

Как да купя DORKY Интересувате се да добавите Dork Lord (DORKY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DORKY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DORKY в MEXC сега!

История на цените на Dork Lord (DORKY) Анализирането на историята на цените на DORKY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DORKY сега!

Прогноза за цената за DORKY Искате ли да знаете какъв път може да поеме DORKY? Нашата страница за прогноза за цената DORKY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DORKY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!