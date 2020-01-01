Токеномика на DOP (DOP) Открийте ключова информация за DOP (DOP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DOP (DOP) The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information. Официален уебсайт: https://dop.org Бяла книга: https://dop.org/DOP_Whitepaper_V2.1.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x97a9a15168c22b3c137e6381037e1499c8ad0978 Купете DOP сега!

Токеномика и анализ на цената за DOP (DOP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DOP (DOP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Общо предлагане: $ 23.45B $ 23.45B $ 23.45B Циркулиращо предлагане: $ 8.73B $ 8.73B $ 8.73B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M Рекорд за всички времена: $ 0.0295 $ 0.0295 $ 0.0295 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000143343779081872 $ 0.000143343779081872 $ 0.000143343779081872 Текуща цена: $ 0.0001436 $ 0.0001436 $ 0.0001436 Научете повече за цената на DOP (DOP)

Токеномика на DOP (DOP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DOP (DOP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOP, разгледайте цената в реално време на токените DOP!

Как да купя DOP Интересувате се да добавите DOP (DOP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DOP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DOP в MEXC сега!

История на цените на DOP (DOP) Анализирането на историята на цените на DOP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DOP сега!

Прогноза за цената за DOP Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOP? Нашата страница за прогноза за цената DOP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOP сега!

