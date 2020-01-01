Токеномика на Salamanca (DON) Открийте ключова информация за Salamanca (DON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Salamanca (DON) Inspired by the Salamanca family cartel from Breaking Bad and Better Call Saul. This token isn’t just for laughs — it’s here to dominate the meme coin space on Binance Smart Chain. Официален уебсайт: https://salamanca.club/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x42fE1937E1db4F11509e9f7FdD97048BD8d04444 Купете DON сега!

Токеномика и анализ на цената за Salamanca (DON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Salamanca (DON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 827.00K $ 827.00K $ 827.00K Рекорд за всички времена: $ 0.0085 $ 0.0085 $ 0.0085 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00026595593727545 $ 0.00026595593727545 $ 0.00026595593727545 Текуща цена: $ 0.000827 $ 0.000827 $ 0.000827 Научете повече за цената на Salamanca (DON)

Токеномика на Salamanca (DON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Salamanca (DON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DON, разгледайте цената в реално време на токените DON!

История на цените на Salamanca (DON) Анализирането на историята на цените на DON помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DON сега!

Прогноза за цената за DON Искате ли да знаете какъв път може да поеме DON? Нашата страница за прогноза за цената DON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DON сега!

