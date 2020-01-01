Токеномика на Dolomite (DOLO) Открийте ключова информация за Dolomite (DOLO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dolomite (DOLO) Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments. Официален уебсайт: https://dolomite.io/ Бяла книга: https://docs.dolomite.io Изследовател на блокове: https://berascan.com/token/0x0F81001eF0A83ecCE5ccebf63EB302c70a39a654 Купете DOLO сега!

Токеномика и анализ на цената за Dolomite (DOLO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dolomite (DOLO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 52.06M $ 52.06M $ 52.06M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 264.89M $ 264.89M $ 264.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 196.55M $ 196.55M $ 196.55M Рекорд за всички времена: $ 0.21052 $ 0.21052 $ 0.21052 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 Текуща цена: $ 0.19655 $ 0.19655 $ 0.19655 Научете повече за цената на Dolomite (DOLO)

Токеномика на Dolomite (DOLO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dolomite (DOLO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOLO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOLO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOLO, разгледайте цената в реално време на токените DOLO!

Как да купя DOLO Интересувате се да добавите Dolomite (DOLO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DOLO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DOLO в MEXC сега!

История на цените на Dolomite (DOLO) Анализирането на историята на цените на DOLO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DOLO сега!

Прогноза за цената за DOLO Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOLO? Нашата страница за прогноза за цената DOLO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOLO сега!

