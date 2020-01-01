Токеномика на Dolan Duck (DOLAN) Открийте ключова информация за Dolan Duck (DOLAN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dolan Duck (DOLAN) Look at me, Dolan is the captain now. Официален уебсайт: https://www.dolanduck.io/ Бяла книга: https://dolan-duck.notion.site/Dolan-Coin-1d1fe02ff1ad42e0b0014f8e57cb8f56 Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/4YK1njyeCkBuXG6phNtidJWKCbBhB659iwGkUJx98P5Z Купете DOLAN сега!

Токеномика и анализ на цената за Dolan Duck (DOLAN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dolan Duck (DOLAN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 98.24M $ 98.24M $ 98.24M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.9107 $ 0.9107 $ 0.9107 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000054623107644853 $ 0.000054623107644853 $ 0.000054623107644853 Текуща цена: $ 0.07121 $ 0.07121 $ 0.07121 Научете повече за цената на Dolan Duck (DOLAN)

Токеномика на Dolan Duck (DOLAN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dolan Duck (DOLAN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOLAN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOLAN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOLAN, разгледайте цената в реално време на токените DOLAN!

Как да купя DOLAN Интересувате се да добавите Dolan Duck (DOLAN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DOLAN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DOLAN в MEXC сега!

История на цените на Dolan Duck (DOLAN) Анализирането на историята на цените на DOLAN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DOLAN сега!

Прогноза за цената за DOLAN Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOLAN? Нашата страница за прогноза за цената DOLAN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOLAN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!