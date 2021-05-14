Токеномика на DOGGY (DOGGY) Открийте ключова информация за DOGGY (DOGGY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DOGGY (DOGGY) $DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format. Официален уебсайт: https://cryptodoggies.io/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x74926b3d118a63f6958922d3dc05eb9c6e6e00c6 Купете DOGGY сега!

Токеномика и анализ на цената за DOGGY (DOGGY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DOGGY (DOGGY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 381.93K $ 381.93K $ 381.93K Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B FDV (оценка при пълна реализация): $ 848.50K $ 848.50K $ 848.50K Рекорд за всички времена: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000138093231463697 $ 0.000138093231463697 $ 0.000138093231463697 Текуща цена: $ 0.0001697 $ 0.0001697 $ 0.0001697 Научете повече за цената на DOGGY (DOGGY)

Токеномика на DOGGY (DOGGY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DOGGY (DOGGY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOGGY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOGGY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOGGY, разгледайте цената в реално време на токените DOGGY!

Как да купя DOGGY Интересувате се да добавите DOGGY (DOGGY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DOGGY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DOGGY в MEXC сега!

История на цените на DOGGY (DOGGY) Анализирането на историята на цените на DOGGY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DOGGY сега!

Прогноза за цената за DOGGY Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOGGY? Нашата страница за прогноза за цената DOGGY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOGGY сега!

