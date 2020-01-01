Токеномика на DogeVerse (DOGEVERSE) Открийте ключова информация за DogeVerse (DOGEVERSE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DogeVerse (DOGEVERSE) Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season. Официален уебсайт: https://thedogeverse.com/en Бяла книга: https://thedogeverse.com/assets/documents/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x62f03b52c377fea3eb71d451a95ad86c818755d1 Купете DOGEVERSE сега!

Токеномика и анализ на цената за DogeVerse (DOGEVERSE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DogeVerse (DOGEVERSE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 964.00K $ 964.00K $ 964.00K Рекорд за всички времена: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 Текуща цена: $ 0.00000482 $ 0.00000482 $ 0.00000482 Научете повече за цената на DogeVerse (DOGEVERSE)

Токеномика на DogeVerse (DOGEVERSE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DogeVerse (DOGEVERSE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOGEVERSE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOGEVERSE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOGEVERSE, разгледайте цената в реално време на токените DOGEVERSE!

Как да купя DOGEVERSE Интересувате се да добавите DogeVerse (DOGEVERSE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DOGEVERSE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DOGEVERSE в MEXC сега!

История на цените на DogeVerse (DOGEVERSE) Анализирането на историята на цените на DOGEVERSE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DOGEVERSE сега!

Прогноза за цената за DOGEVERSE Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOGEVERSE? Нашата страница за прогноза за цената DOGEVERSE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOGEVERSE сега!

