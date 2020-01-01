Токеномика на DEPT Of GOV EFF (DOGELON) Открийте ключова информация за DEPT Of GOV EFF (DOGELON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DEPT Of GOV EFF (DOGELON) DEPT OF GOV EFF is a meme coin on the Solana chain. Официален уебсайт: https://dogelonmusk.xyz/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/96zQWyTW7yPnwgiKddfcUWWoajHTmxcYDue7RYTpBWBt Купете DOGELON сега!

Токеномика и анализ на цената за DEPT Of GOV EFF (DOGELON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DEPT Of GOV EFF (DOGELON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.00K $ 34.00K $ 34.00K Рекорд за всички времена: $ 0.000000000012 $ 0.000000000012 $ 0.000000000012 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000000157233 $ 0.000000000000157233 $ 0.000000000000157233 Текуща цена: $ 0.00000000000034 $ 0.00000000000034 $ 0.00000000000034 Научете повече за цената на DEPT Of GOV EFF (DOGELON)

Токеномика на DEPT Of GOV EFF (DOGELON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DEPT Of GOV EFF (DOGELON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOGELON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOGELON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOGELON, разгледайте цената в реално време на токените DOGELON!

Как да купя DOGELON Интересувате се да добавите DEPT Of GOV EFF (DOGELON) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DOGELON, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DOGELON в MEXC сега!

История на цените на DEPT Of GOV EFF (DOGELON) Анализирането на историята на цените на DOGELON помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DOGELON сега!

Прогноза за цената за DOGELON Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOGELON? Нашата страница за прогноза за цената DOGELON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOGELON сега!

