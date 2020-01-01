Токеномика на DOGAMI (DOGA) Открийте ключова информация за DOGAMI (DOGA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events. Официален уебсайт: https://dogami.com/ Бяла книга: https://whitepaper.dogami.com Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/9o8MnTiZs8i7ahF4MVVW6yEgDso6ksCVXZg4BdcWo8hg

Токеномика и анализ на цената за DOGAMI (DOGA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DOGAMI (DOGA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 542.36K $ 542.36K $ 542.36K Общо предлагане: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Циркулиращо предлагане: $ 852.77M $ 852.77M $ 852.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 565.33K $ 565.33K $ 565.33K Рекорд за всички времена: $ 0.0469 $ 0.0469 $ 0.0469 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000499848984451476 $ 0.000499848984451476 $ 0.000499848984451476 Текуща цена: $ 0.000636 $ 0.000636 $ 0.000636 Научете повече за цената на DOGAMI (DOGA)

Токеномика на DOGAMI (DOGA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DOGAMI (DOGA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOGA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOGA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOGA, разгледайте цената в реално време на токените DOGA!

Интересувате се да добавите DOGAMI (DOGA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DOGA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на DOGAMI (DOGA) Анализирането на историята на цените на DOGA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DOGA сега!

Прогноза за цената за DOGA Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOGA? Нашата страница за прогноза за цената DOGA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOGA сега!

