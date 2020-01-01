Токеномика на DOG GO TO THE MOON (DOG) Открийте ключова информация за DOG GO TO THE MOON (DOG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DOG GO TO THE MOON (DOG) DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin. Официален уебсайт: https://doggotothemoon.io Изследовател на блокове: https://www.ord.io/DOGGOTOTHEMOON Купете DOG сега!

Токеномика и анализ на цената за DOG GO TO THE MOON (DOG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DOG GO TO THE MOON (DOG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 314.40M $ 314.40M $ 314.40M Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 314.40M $ 314.40M $ 314.40M Рекорд за всички времена: $ 0.009999 $ 0.009999 $ 0.009999 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001001575648348698 $ 0.001001575648348698 $ 0.001001575648348698 Текуща цена: $ 0.003144 $ 0.003144 $ 0.003144 Научете повече за цената на DOG GO TO THE MOON (DOG)

Токеномика на DOG GO TO THE MOON (DOG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DOG GO TO THE MOON (DOG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOG, разгледайте цената в реално време на токените DOG!

Как да купя DOG Интересувате се да добавите DOG GO TO THE MOON (DOG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DOG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DOG в MEXC сега!

История на цените на DOG GO TO THE MOON (DOG) Анализирането на историята на цените на DOG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DOG сега!

Прогноза за цената за DOG Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOG? Нашата страница за прогноза за цената DOG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOG сега!

