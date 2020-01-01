Токеномика на DODO (DODO) Открийте ключова информация за DODO (DODO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DODO (DODO) DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets. Официален уебсайт: https://dodoex.io/ Бяла книга: https://docs.dodoex.io/en/home/what-is-dodo Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x43dfc4159d86f3a37a5a4b3d4580b888ad7d4ddd Купете DODO сега!

Токеномика и анализ на цената за DODO (DODO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DODO (DODO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 32.17M $ 32.17M $ 32.17M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 725.70M $ 725.70M $ 725.70M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 8.53 $ 8.53 $ 8.53 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.031905607879859216 $ 0.031905607879859216 $ 0.031905607879859216 Текуща цена: $ 0.04433 $ 0.04433 $ 0.04433 Научете повече за цената на DODO (DODO)

Токеномика на DODO (DODO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DODO (DODO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DODO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DODO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DODO, разгледайте цената в реално време на токените DODO!

История на цените на DODO (DODO) Анализирането на историята на цените на DODO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DODO сега!

Прогноза за цената за DODO Искате ли да знаете какъв път може да поеме DODO? Нашата страница за прогноза за цената DODO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DODO сега!

