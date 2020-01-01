Токеномика на Donablock (DOBO) Открийте ключова информация за Donablock (DOBO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Donablock (DOBO) Dona Box for Dona Block Foundation is one of the world’s most active fundraising platforms, partnering with charity organizations to help them reach their fundraising goals. Every time a person buys or sells on store, they can also support the causes that matter the most to them, and 100% of the portion of funds raised goes to the intended charities. Официален уебсайт: https://www.dona-box.com/ Бяла книга: https://wpen.donablock.io/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x04088B85AB27F247c76e3ADbF787f5a51E3470B6 Купете DOBO сега!

Токеномика и анализ на цената за Donablock (DOBO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Donablock (DOBO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.322 $ 0.322 $ 0.322 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.05182 $ 0.05182 $ 0.05182 Научете повече за цената на Donablock (DOBO)

Токеномика на Donablock (DOBO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Donablock (DOBO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOBO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOBO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOBO, разгледайте цената в реално време на токените DOBO!

Как да купя DOBO Интересувате се да добавите Donablock (DOBO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DOBO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Donablock (DOBO) Анализирането на историята на цените на DOBO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DOBO сега!

Прогноза за цената за DOBO Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOBO? Нашата страница за прогноза за цената DOBO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOBO сега!

