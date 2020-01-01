Токеномика на Dimitra Token (DMTR) Открийте ключова информация за Dimitra Token (DMTR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dimitra Token (DMTR) Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others. Официален уебсайт: https://dimitra.io/ Бяла книга: https://dimitra.io/token Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB Купете DMTR сега!

Токеномика и анализ на цената за Dimitra Token (DMTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dimitra Token (DMTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.94M $ 7.94M $ 7.94M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 486.50M $ 486.50M $ 486.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.32M $ 16.32M $ 16.32M Рекорд за всички времена: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 Текуща цена: $ 0.01632 $ 0.01632 $ 0.01632 Научете повече за цената на Dimitra Token (DMTR)

Токеномика на Dimitra Token (DMTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dimitra Token (DMTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DMTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DMTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DMTR, разгледайте цената в реално време на токените DMTR!

Как да купя DMTR Интересувате се да добавите Dimitra Token (DMTR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DMTR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DMTR в MEXC сега!

История на цените на Dimitra Token (DMTR) Анализирането на историята на цените на DMTR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DMTR сега!

Прогноза за цената за DMTR Искате ли да знаете какъв път може да поеме DMTR? Нашата страница за прогноза за цената DMTR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DMTR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!