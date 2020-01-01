Токеномика на Dream Machine Token (DMT) Открийте ключова информация за Dream Machine Token (DMT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dream Machine Token (DMT) DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT. Официален уебсайт: https://launch.sankodreammachine.net/ Бяла книга: https://www.sankodreammachine.net/docs Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0x8B0E6f19Ee57089F7649A455D89D7bC6314D04e8 Купете DMT сега!

Токеномика и анализ на цената за Dream Machine Token (DMT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dream Machine Token (DMT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.17M $ 11.17M $ 11.17M Рекорд за всички времена: $ 198 $ 198 $ 198 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01796638627090176 $ 0.01796638627090176 $ 0.01796638627090176 Текуща цена: $ 11.174 $ 11.174 $ 11.174 Научете повече за цената на Dream Machine Token (DMT)

Токеномика на Dream Machine Token (DMT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dream Machine Token (DMT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DMT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DMT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DMT, разгледайте цената в реално време на токените DMT!

Как да купя DMT Интересувате се да добавите Dream Machine Token (DMT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DMT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DMT в MEXC сега!

История на цените на Dream Machine Token (DMT) Анализирането на историята на цените на DMT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DMT сега!

Прогноза за цената за DMT Искате ли да знаете какъв път може да поеме DMT? Нашата страница за прогноза за цената DMT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DMT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!