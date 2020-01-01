Токеномика на DeLorean (DMC) Открийте ключова информация за DeLorean (DMC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DeLorean (DMC) DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand. Официален уебсайт: https://deloreanlabs.com Бяла книга: https://ws.onehub.com/secure_share/yo8s5rm2 Изследовател на блокове: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x4c981f3ff786cdb9e514da897ab8a953647dae2ace9679e8358eec1e3e8871ac::dmc::DMC/txs Купете DMC сега!

Токеномика и анализ на цената за DeLorean (DMC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DeLorean (DMC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.61M $ 16.61M $ 16.61M Общо предлагане: $ 12.80B $ 12.80B $ 12.80B Циркулиращо предлагане: $ 3.03B $ 3.03B $ 3.03B FDV (оценка при пълна реализация): $ 70.22M $ 70.22M $ 70.22M Рекорд за всички времена: $ 0.02485 $ 0.02485 $ 0.02485 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002973802799365675 $ 0.002973802799365675 $ 0.002973802799365675 Текуща цена: $ 0.005486 $ 0.005486 $ 0.005486 Научете повече за цената на DeLorean (DMC)

Токеномика на DeLorean (DMC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DeLorean (DMC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DMC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DMC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DMC, разгледайте цената в реално време на токените DMC!

