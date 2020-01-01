Токеномика на Dmail Network (DMAIL) Открийте ключова информация за Dmail Network (DMAIL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dmail Network (DMAIL) Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers. Официален уебсайт: https://dmail.ai/ Бяла книга: https://dmailnetwork.gitbook.io/dmail-network Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xcC6f1e1B87cfCbe9221808d2d85C501aab0B5192

Токеномика и анализ на цената за Dmail Network (DMAIL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dmail Network (DMAIL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.64M Общо предлагане: $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 115.22M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.52M Рекорд за всички времена: $ 1.2467 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.05582497273609161 Текуща цена: $ 0.05762

Токеномика на Dmail Network (DMAIL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dmail Network (DMAIL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DMAIL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DMAIL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DMAIL, разгледайте цената в реално време на токените DMAIL!

Как да купя DMAIL Интересувате се да добавите Dmail Network (DMAIL) към портфейла си?

История на цените на Dmail Network (DMAIL) Анализирането на историята на цените на DMAIL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DMAIL сега!

Прогноза за цената за DMAIL Искате ли да знаете какъв път може да поеме DMAIL? Нашата страница за прогноза за цената DMAIL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DMAIL сега!

