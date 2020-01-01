Токеномика на DarkShield Games (DKS) Открийте ключова информация за DarkShield Games (DKS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DarkShield Games (DKS) DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem. Официален уебсайт: https://darkshield.games Бяла книга: https://docsend.com/view/n72u25nc943id3we Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x121235cff4c59eec80b14c1d38b44e7de3a18287 Купете DKS сега!

Токеномика и анализ на цената за DarkShield Games (DKS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DarkShield Games (DKS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 117.03K $ 117.03K $ 117.03K Рекорд за всички времена: $ 0.112866 $ 0.112866 $ 0.112866 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000033350645601496 $ 0.000033350645601496 $ 0.000033350645601496 Текуща цена: $ 0.00003953 $ 0.00003953 $ 0.00003953 Научете повече за цената на DarkShield Games (DKS)

Токеномика на DarkShield Games (DKS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DarkShield Games (DKS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DKS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DKS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DKS, разгледайте цената в реално време на токените DKS!

История на цените на DarkShield Games (DKS) Анализирането на историята на цените на DKS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DKS сега!

Прогноза за цената за DKS Искате ли да знаете какъв път може да поеме DKS? Нашата страница за прогноза за цената DKS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DKS сега!

