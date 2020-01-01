Токеномика на Dingocoin (DINGO) Открийте ключова информация за Dingocoin (DINGO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dingocoin (DINGO) Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse. Официален уебсайт: https://www.dingocoin.com/ Бяла книга: https://dingocoin.com/downloads/whitepaper/DingocoinWhitePaper.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/6VYF5jXq6rfq4QRgGMG6co7b1Ev1Lj7KSbHBxfQ9e1L3 Купете DINGO сега!

Токеномика и анализ на цената за Dingocoin (DINGO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dingocoin (DINGO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 114.42B $ 114.42B $ 114.42B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.00021563 $ 0.00021563 $ 0.00021563 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 Текуща цена: $ 0.00004195 $ 0.00004195 $ 0.00004195 Научете повече за цената на Dingocoin (DINGO)

Токеномика на Dingocoin (DINGO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dingocoin (DINGO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DINGO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DINGO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DINGO, разгледайте цената в реално време на токените DINGO!

История на цените на Dingocoin (DINGO) Анализирането на историята на цените на DINGO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DINGO сега!

Прогноза за цената за DINGO Искате ли да знаете какъв път може да поеме DINGO? Нашата страница за прогноза за цената DINGO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DINGO сега!

