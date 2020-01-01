Токеномика на Dohrnii (DHN) Открийте ключова информация за Dohrnii (DHN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dohrnii (DHN) Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges. Официален уебсайт: https://dohrnii.io/ Бяла книга: https://dohrnii.io/files/dohrnii-whitepaper-0.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x32462ba310e447ef34ff0d15bce8613aa8c4a244

Токеномика и анализ на цената за Dohrnii (DHN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dohrnii (DHN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 65.28M $ 65.28M $ 65.28M Общо предлагане: $ 372.00M $ 372.00M $ 372.00M Циркулиращо предлагане: $ 17.08M $ 17.08M $ 17.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.42B $ 1.42B $ 1.42B Рекорд за всички времена: $ 60 $ 60 $ 60 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 3.823 $ 3.823 $ 3.823 Научете повече за цената на Dohrnii (DHN)

Токеномика на Dohrnii (DHN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dohrnii (DHN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DHN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DHN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DHN, разгледайте цената в реално време на токените DHN!

Как да купя DHN Интересувате се да добавите Dohrnii (DHN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DHN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Dohrnii (DHN) Анализирането на историята на цените на DHN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DHN сега!

Прогноза за цената за DHN Искате ли да знаете какъв път може да поеме DHN? Нашата страница за прогноза за цената DHN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DHN сега!

