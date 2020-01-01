Токеномика на DANGNN DAYA COIN (DGC) Открийте ключова информация за DANGNN DAYA COIN (DGC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DANGNN DAYA COIN (DGC) DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin. Официален уебсайт: http://dangnncoin.com/ Бяла книга: https://dangnncoin.gitbook.io/dangnn-coins-white-paper Изследовател на блокове: https://explorer.dangnn.co.kr/ Купете DGC сега!

Токеномика и анализ на цената за DANGNN DAYA COIN (DGC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DANGNN DAYA COIN (DGC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 149.00K $ 149.00K $ 149.00K Рекорд за всички времена: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.0000149 $ 0.0000149 $ 0.0000149 Научете повече за цената на DANGNN DAYA COIN (DGC)

Токеномика на DANGNN DAYA COIN (DGC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DANGNN DAYA COIN (DGC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DGC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DGC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DGC, разгледайте цената в реално време на токените DGC!

Как да купя DGC Интересувате се да добавите DANGNN DAYA COIN (DGC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DGC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DGC в MEXC сега!

История на цените на DANGNN DAYA COIN (DGC) Анализирането на историята на цените на DGC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DGC сега!

Прогноза за цената за DGC Искате ли да знаете какъв път може да поеме DGC? Нашата страница за прогноза за цената DGC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DGC сега!

