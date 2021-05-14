Токеномика на DFYN Token (DFYN) Открийте ключова информация за DFYN Token (DFYN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DFYN Token (DFYN) Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol. Официален уебсайт: https://dfyn.network/ Бяла книга: https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023 Купете DFYN сега!

Токеномика и анализ на цената за DFYN Token (DFYN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DFYN Token (DFYN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 512.03K $ 512.03K $ 512.03K Общо предлагане: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Циркулиращо предлагане: $ 171.88M $ 171.88M $ 171.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 744.75K $ 744.75K $ 744.75K Рекорд за всички времена: $ 8.5005 $ 8.5005 $ 8.5005 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002747020679671152 $ 0.002747020679671152 $ 0.002747020679671152 Текуща цена: $ 0.002979 $ 0.002979 $ 0.002979 Научете повече за цената на DFYN Token (DFYN)

Токеномика на DFYN Token (DFYN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DFYN Token (DFYN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DFYN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DFYN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DFYN, разгледайте цената в реално време на токените DFYN!

История на цените на DFYN Token (DFYN) Анализирането на историята на цените на DFYN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DFYN сега!

Прогноза за цената за DFYN Искате ли да знаете какъв път може да поеме DFYN? Нашата страница за прогноза за цената DFYN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DFYN сега!

