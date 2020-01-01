Токеномика на DF Capital DAO (DFC) Открийте ключова информация за DF Capital DAO (DFC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DF Capital DAO (DFC) The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral. Официален уебсайт: https://definder.club/ Изследовател на блокове: https://tonscan.org/jetton/EQD26zcd6Cqpz7WyLKVH8x_cD6D7tBrom6hKcycv8L8hV0GP Купете DFC сега!

Токеномика и анализ на цената за DF Capital DAO (DFC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DF Capital DAO (DFC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Общо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 26.56M $ 26.56M $ 26.56M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.58M $ 8.58M $ 8.58M Рекорд за всички времена: $ 3.8 $ 3.8 $ 3.8 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04190732236977686 $ 0.04190732236977686 $ 0.04190732236977686 Текуща цена: $ 0.0429 $ 0.0429 $ 0.0429 Научете повече за цената на DF Capital DAO (DFC)

Токеномика на DF Capital DAO (DFC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DF Capital DAO (DFC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DFC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DFC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DFC, разгледайте цената в реално време на токените DFC!

Как да купя DFC Интересувате се да добавите DF Capital DAO (DFC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DFC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DFC в MEXC сега!

История на цените на DF Capital DAO (DFC) Анализирането на историята на цените на DFC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DFC сега!

Прогноза за цената за DFC Искате ли да знаете какъв път може да поеме DFC? Нашата страница за прогноза за цената DFC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DFC сега!

