Информация за Memento (DEXTF) DOMANI Protocol is a digital asset management infrastructure on blockchain that allows anyone to create, mint, and redeem XTF funds. Each XTF fund is an ERC20 token with its own address and contract allowing users to hold, trade, transfer, redeem and utilize XTF fund like any other token. XTF funds are also composable, both downstream (as any ERC20 they can be used by other protocols as collateral or underlying for any DeFi application) and upstream (they can hold various other ERC20 like decentralized options, yield producing tokens, liquidity pools, etc.). Официален уебсайт: https://mementoblockchain.com/ Бяла книга: https://docs.domani.finance/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x5F64Ab1544D28732F0A24F4713c2C8ec0dA089f0 Купете DEXTF сега!

Токеномика и анализ на цената за Memento (DEXTF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Memento (DEXTF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.41M $ 12.41M $ 12.41M Рекорд за всички времена: $ 0.52549 $ 0.52549 $ 0.52549 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.12405 $ 0.12405 $ 0.12405 Научете повече за цената на Memento (DEXTF)

Токеномика на Memento (DEXTF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Memento (DEXTF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DEXTF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DEXTF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEXTF, разгледайте цената в реално време на токените DEXTF!

Как да купя DEXTF Интересувате се да добавите Memento (DEXTF) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DEXTF, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DEXTF в MEXC сега!

История на цените на Memento (DEXTF) Анализирането на историята на цените на DEXTF помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DEXTF сега!

Прогноза за цената за DEXTF Искате ли да знаете какъв път може да поеме DEXTF? Нашата страница за прогноза за цената DEXTF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DEXTF сега!

