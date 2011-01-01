Токеномика на DevvE (DEVVE) Открийте ключова информация за DevvE (DEVVE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DevvE (DEVVE) DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets. Официален уебсайт: https://www.devve.io/ Бяла книга: https://assets-global.website-files.com/6509e01d2c57f1be928c4ad1/657734916a8fe48f1b8039cd_DevvE%20Whitepaper%20Dec%2011%20-%2023.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x8248270620aa532e4d64316017be5e873e37cc09 Купете DEVVE сега!

Токеномика и анализ на цената за DevvE (DEVVE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DevvE (DEVVE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 43.92M $ 43.92M $ 43.92M Общо предлагане: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Циркулиращо предлагане: $ 92.93M $ 92.93M $ 92.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 141.78M $ 141.78M $ 141.78M Рекорд за всички времена: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 Текуща цена: $ 0.4726 $ 0.4726 $ 0.4726 Научете повече за цената на DevvE (DEVVE)

Токеномика на DevvE (DEVVE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DevvE (DEVVE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DEVVE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DEVVE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEVVE, разгледайте цената в реално време на токените DEVVE!

