Информация за Decentralized ETF (DETF) D-ETF is positioned as a cutting-edge RWA solution aiming to revolutionize the financial industry by bridging the gap between traditional and digital finance, with a strong emphasis on inclusivity and global accessibility. D-ETF is an innovative trading platform integrating cryptocurrencies, stocks, and ETFs into one user-friendly interface, aiming to democratize global financial markets. Официален уебсайт: https://www.d-etf.com/ Бяла книга: https://docs.google.com/presentation/d/1Ttbzj4raz5Kjhp_xoHCnVXWh0ruwwE5B/edit#slide=id.p1 Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x5516AC1aaCa7BB2fD5b7bDDE1549Ef1Ea242953d Купете DETF сега!

Токеномика и анализ на цената за Decentralized ETF (DETF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Decentralized ETF (DETF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 338.40K $ 338.40K $ 338.40K Рекорд за всички времена: $ 0.1298 $ 0.1298 $ 0.1298 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003400195058101436 $ 0.003400195058101436 $ 0.003400195058101436 Текуща цена: $ 0.003384 $ 0.003384 $ 0.003384 Научете повече за цената на Decentralized ETF (DETF)

Токеномика на Decentralized ETF (DETF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Decentralized ETF (DETF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DETF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DETF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DETF, разгледайте цената в реално време на токените DETF!

Как да купя DETF Интересувате се да добавите Decentralized ETF (DETF) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DETF, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DETF в MEXC сега!

История на цените на Decentralized ETF (DETF) Анализирането на историята на цените на DETF помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DETF сега!

Прогноза за цената за DETF Искате ли да знаете какъв път може да поеме DETF? Нашата страница за прогноза за цената DETF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DETF сега!

