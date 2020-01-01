Токеномика на SUI Desci Agents (DESCI) Открийте ключова информация за SUI Desci Agents (DESCI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SUI Desci Agents (DESCI) SUI Desci Agents is a platform for launching DeSci assets, growing their audience with AI agents, and generating liquidity with mechanics inspired by pump.fun. We aim to democratize longevity research, unlocking its value to the masses. Официален уебсайт: https://desciagents.ai/ Бяла книга: https://sui-desci-agents.gitbook.io/suidesciagents Изследовател на блокове: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x01d022d585ea528404d2ea250b01098ed62348c0a52bf934d797cec374261d7d::desci::DESCI/txs Купете DESCI сега!

Токеномика и анализ на цената за SUI Desci Agents (DESCI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SUI Desci Agents (DESCI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 456.10K $ 456.10K $ 456.10K Рекорд за всички времена: $ 0.025228 $ 0.025228 $ 0.025228 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000135971217075103 $ 0.000135971217075103 $ 0.000135971217075103 Текуща цена: $ 0.0004561 $ 0.0004561 $ 0.0004561 Научете повече за цената на SUI Desci Agents (DESCI)

Токеномика на SUI Desci Agents (DESCI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SUI Desci Agents (DESCI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DESCI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DESCI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DESCI, разгледайте цената в реално време на токените DESCI!

Как да купя DESCI Интересувате се да добавите SUI Desci Agents (DESCI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DESCI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DESCI в MEXC сега!

История на цените на SUI Desci Agents (DESCI) Анализирането на историята на цените на DESCI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DESCI сега!

Прогноза за цената за DESCI Искате ли да знаете какъв път може да поеме DESCI? Нашата страница за прогноза за цената DESCI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DESCI сега!

