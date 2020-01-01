Токеномика на Derp Coin (DERP) Открийте ключова информация за Derp Coin (DERP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Derp Coin (DERP) DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor. Официален уебсайт: https://www.derp.gay/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x878fCC2bdccCFf8c56812607b9a58F29b274C4f0 Купете DERP сега!

Токеномика и анализ на цената за Derp Coin (DERP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Derp Coin (DERP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 690.00B $ 690.00B $ 690.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 659.16K $ 659.16K $ 659.16K Рекорд за всички времена: $ 0.0000111111 $ 0.0000111111 $ 0.0000111111 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000001985848212 $ 0.00000001985848212 $ 0.00000001985848212 Текуща цена: $ 0.0000009553 $ 0.0000009553 $ 0.0000009553

Токеномика на Derp Coin (DERP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Derp Coin (DERP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DERP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DERP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DERP, разгледайте цената в реално време на токените DERP!

История на цените на Derp Coin (DERP) Анализирането на историята на цените на DERP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за DERP Искате ли да знаете какъв път може да поеме DERP? Нашата страница за прогноза за цената DERP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

