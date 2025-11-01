БорсаDEX+
Цената в реално време на Delusional Coin днес е 0.00011287 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DELULU към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DELULU в MEXC сега.

Повече за DELULU

DELULUценова информация

Какво представлява DELULU

Токеномика на DELULU

DELULU ценова прогноза

DELULU История

Ръководство за закупуване за DELULU

Конвертор на валута DELULU във фиат

DELULU спот

Delusional Coin Лого

Delusional Coin цена(DELULU)

1 DELULU към USD - цена в реално време:

$0.00011285
+2.15%1D
USD
Delusional Coin (DELULU) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:54:26 (UTC+8)

Информация за цената за Delusional Coin (DELULU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00010695
24-часов нисък
$ 0.00011962
24-часов висок

$ 0.00010695
$ 0.00011962
--
--
+2.31%

+2.15%

-36.07%

-36.07%

Цената в реално време за Delusional Coin (DELULU) е$ 0.00011287. През последните 24 часа DELULU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00010695 до най-висока стойност $ 0.00011962, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DELULU е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DELULU има промяна от +2.31% за последния час, +2.15% за 24 часа и -36.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Delusional Coin (DELULU)

--
$ 52.86K
$ 0.00
--
--
SOL

Текущата пазарна капитализация на Delusional Coin е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 52.86K. Циркулиращото предлагане на DELULU е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.

История на цените за Delusional Coin (DELULU) USD

Проследете промените в цените за Delusional Coin днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0000023752+2.15%
30 дни$ -0.00000422-3.61%
60 дни$ -0.00005273-31.85%
90 дни$ -0.00051523-82.03%
Delusional Coin Промяна на цената днес

Днес DELULU регистрира промяна от $ +0.0000023752 (+2.15%), отразяваща последната му пазарна активност.

Delusional Coin 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00000422 (-3.61%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Delusional Coin 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни DELULU отбеляза промяна на $ -0.00005273 (-31.85%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Delusional Coin 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.00051523 (-82.03%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Delusional Coin (DELULU) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Delusional Coin сега.

Какво е Delusional Coin (DELULU)

"DELULU" comes from "delusional," meaning a devoted, dreamy belief. It urges holders to embrace hype, fantasy, and FOMO, thriving on social buzz and viral culture. Its mantra: "No belief, no gains—dare to dream, dare to pay," reflecting meme-driven conviction.

Delusional Coin се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Delusional Coin инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете DELULU наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Delusional Coin в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Delusional Coin купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Delusional Coin (USD)

Колко ще струва Delusional Coin (DELULU) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Delusional Coin (DELULU) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Delusional Coin.

Проверете прогнозата за цената за Delusional Coin сега!

Токеномика на Delusional Coin (DELULU)

Разбирането на токеномиката на Delusional Coin (DELULU) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DELULU сега!

Как да купя Delusional Coin (DELULU)

Търсите как да купите Delusional Coin? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Delusional Coin от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

DELULU към местни валути

1 Delusional Coin(DELULU) към VND
2.97017405
1 Delusional Coin(DELULU) към AUD
A$0.0001715624
1 Delusional Coin(DELULU) към GBP
0.0000857812
1 Delusional Coin(DELULU) към EUR
0.0000970682
1 Delusional Coin(DELULU) към USD
$0.00011287
1 Delusional Coin(DELULU) към MYR
RM0.0004729253
1 Delusional Coin(DELULU) към TRY
0.0047450548
1 Delusional Coin(DELULU) към JPY
¥0.01738198
1 Delusional Coin(DELULU) към ARS
ARS$0.1633420779
1 Delusional Coin(DELULU) към RUB
0.009119896
1 Delusional Coin(DELULU) към INR
0.0100217273
1 Delusional Coin(DELULU) към IDR
Rp1.8811659142
1 Delusional Coin(DELULU) към PHP
0.006625469
1 Delusional Coin(DELULU) към EGP
￡E.0.0053319788
1 Delusional Coin(DELULU) към BRL
R$0.0006061119
1 Delusional Coin(DELULU) към CAD
C$0.000158018
1 Delusional Coin(DELULU) към BDT
0.0138062584
1 Delusional Coin(DELULU) към NGN
0.1633420779
1 Delusional Coin(DELULU) към COP
$0.43579107
1 Delusional Coin(DELULU) към ZAR
R.0.0019549084
1 Delusional Coin(DELULU) към UAH
0.0047348965
1 Delusional Coin(DELULU) към TZS
T.Sh.0.2780044535
1 Delusional Coin(DELULU) към VES
Bs0.02494427
1 Delusional Coin(DELULU) към CLP
$0.10632354
1 Delusional Coin(DELULU) към PKR
Rs0.0317040543
1 Delusional Coin(DELULU) към KZT
0.0598143278
1 Delusional Coin(DELULU) към THB
฿0.0036536019
1 Delusional Coin(DELULU) към TWD
NT$0.0034718812
1 Delusional Coin(DELULU) към AED
د.إ0.0004142329
1 Delusional Coin(DELULU) към CHF
Fr0.000090296
1 Delusional Coin(DELULU) към HKD
HK$0.0008769999
1 Delusional Coin(DELULU) към AMD
֏0.043195349
1 Delusional Coin(DELULU) към MAD
.د.م0.0010440475
1 Delusional Coin(DELULU) към MXN
$0.0020937385
1 Delusional Coin(DELULU) към SAR
ريال0.0004232625
1 Delusional Coin(DELULU) към ETB
Br0.0174068114
1 Delusional Coin(DELULU) към KES
KSh0.0145816753
1 Delusional Coin(DELULU) към JOD
د.أ0.00008002483
1 Delusional Coin(DELULU) към PLN
0.0004164903
1 Delusional Coin(DELULU) към RON
лв0.000496628
1 Delusional Coin(DELULU) към SEK
kr0.0010711363
1 Delusional Coin(DELULU) към BGN
лв0.0001907503
1 Delusional Coin(DELULU) към HUF
Ft0.0379514088
1 Delusional Coin(DELULU) към CZK
0.0023804283
1 Delusional Coin(DELULU) към KWD
د.ك0.00003453822
1 Delusional Coin(DELULU) към ILS
0.0003668275
1 Delusional Coin(DELULU) към BOB
Bs0.0007799317
1 Delusional Coin(DELULU) към AZN
0.000191879
1 Delusional Coin(DELULU) към TJS
SM0.0010395327
1 Delusional Coin(DELULU) към GEL
0.0003058777
1 Delusional Coin(DELULU) към AOA
Kz0.1034555133
1 Delusional Coin(DELULU) към BHD
.د.ب0.00004243912
1 Delusional Coin(DELULU) към BMD
$0.00011287
1 Delusional Coin(DELULU) към DKK
kr0.0007302689
1 Delusional Coin(DELULU) към HNL
L0.0029707384
1 Delusional Coin(DELULU) към MUR
0.0051626738
1 Delusional Coin(DELULU) към NAD
$0.0019503936
1 Delusional Coin(DELULU) към NOK
kr0.0011422444
1 Delusional Coin(DELULU) към NZD
$0.0001963938
1 Delusional Coin(DELULU) към PAB
B/.0.00011287
1 Delusional Coin(DELULU) към PGK
K0.0004751827
1 Delusional Coin(DELULU) към QAR
ر.ق0.0004108468
1 Delusional Coin(DELULU) към RSD
дин.0.011467592
1 Delusional Coin(DELULU) към UZS
soʻm1.3598792053
1 Delusional Coin(DELULU) към ALL
L0.0094596347
1 Delusional Coin(DELULU) към ANG
ƒ0.0002020373
1 Delusional Coin(DELULU) към AWG
ƒ0.0002020373
1 Delusional Coin(DELULU) към BBD
$0.00022574
1 Delusional Coin(DELULU) към BAM
KM0.0001896216
1 Delusional Coin(DELULU) към BIF
Fr0.33386946
1 Delusional Coin(DELULU) към BND
$0.000146731
1 Delusional Coin(DELULU) към BSD
$0.00011287
1 Delusional Coin(DELULU) към JMD
$0.0181336942
1 Delusional Coin(DELULU) към KHR
0.4532926922
1 Delusional Coin(DELULU) към KMF
Fr0.04808262
1 Delusional Coin(DELULU) към LAK
2.4536956031
1 Delusional Coin(DELULU) към LKR
රු0.0344005186
1 Delusional Coin(DELULU) към MDL
L0.001907503
1 Delusional Coin(DELULU) към MGA
Ar0.508422915
1 Delusional Coin(DELULU) към MOP
P0.0009040887
1 Delusional Coin(DELULU) към MVR
0.001726911
1 Delusional Coin(DELULU) към MWK
MK0.1959547357
1 Delusional Coin(DELULU) към MZN
MT0.007212393
1 Delusional Coin(DELULU) към NPR
रु0.0160252826
1 Delusional Coin(DELULU) към PYG
0.80047404
1 Delusional Coin(DELULU) към RWF
Fr0.16400011
1 Delusional Coin(DELULU) към SBD
$0.0009289201
1 Delusional Coin(DELULU) към SCR
0.0015767939
1 Delusional Coin(DELULU) към SRD
$0.004345495
1 Delusional Coin(DELULU) към SVC
$0.0009876125
1 Delusional Coin(DELULU) към SZL
L0.0019582945
1 Delusional Coin(DELULU) към TMT
m0.000395045
1 Delusional Coin(DELULU) към TND
د.ت0.00033149919
1 Delusional Coin(DELULU) към TTD
$0.0007641299
1 Delusional Coin(DELULU) към UGX
Sh0.39323908
1 Delusional Coin(DELULU) към XAF
Fr0.06411016
1 Delusional Coin(DELULU) към XCD
$0.000304749
1 Delusional Coin(DELULU) към XOF
Fr0.06411016
1 Delusional Coin(DELULU) към XPF
Fr0.01162561
1 Delusional Coin(DELULU) към BWP
P0.0015169728
1 Delusional Coin(DELULU) към BZD
$0.0002268687
1 Delusional Coin(DELULU) към CVE
$0.0107553823
1 Delusional Coin(DELULU) към DJF
Fr0.02009086
1 Delusional Coin(DELULU) към DOP
$0.0072338383
1 Delusional Coin(DELULU) към DZD
د.ج0.0146674565
1 Delusional Coin(DELULU) към FJD
$0.0002550862
1 Delusional Coin(DELULU) към GNF
Fr0.98140465
1 Delusional Coin(DELULU) към GTQ
Q0.0008657129
1 Delusional Coin(DELULU) към GYD
$0.0236372354
1 Delusional Coin(DELULU) към ISK
kr0.01410875

Delusional Coin ресурс

За по-задълбочено разбиране на Delusional Coin, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Delusional Coin

Колко струва Delusional Coin (DELULU) днес?
Цената в реално време на DELULU в USD е 0.00011287 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DELULU към USD?
Текущата цена на DELULU към USD е $ 0.00011287. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Delusional Coin?
Пазарната капитализация за DELULU е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DELULU?
Циркулиращото предлагане на DELULU е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DELULU?
DELULU постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DELULU?
DELULU достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на DELULU?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DELULU е $ 52.86K USD.
Ще се повиши ли DELULU тази година?
DELULU може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DELULU за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:54:26 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Delusional Coin (DELULU)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

