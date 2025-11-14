Токеномика на Delabs Games (DELABS)

Токеномика на Delabs Games (DELABS)

Открийте ключова информация за Delabs Games (DELABS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:24:31 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Delabs Games (DELABS)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Delabs Games (DELABS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

$ 3.95M
Общо предлагане:
Циркулиращо предлагане:
FDV (оценка при пълна реализация):
Рекорд за всички времена:
Най-ниска стойност за целия период:
Текуща цена:
Информация за Delabs Games (DELABS)

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Официален уебсайт:
https://delabs.gg/
Бяла книга:
https://static.delabs.gg/delabshome/pdf/Delabs%20Games%20Whitepaper%20v2.0.pdf
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0x23CcAB1de32E06a6235a7997C266F86440C2Cbe6

Токеномика на Delabs Games (DELABS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Delabs Games (DELABS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой DELABS токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой DELABS токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на DELABS, разгледайте цената в реално време на токените DELABS!

История на цените на Delabs Games (DELABS)

Анализирането на историята на цените на DELABS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за DELABS

Искате ли да знаете какъв път може да поеме DELABS? Нашата страница за прогноза за цената DELABS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

