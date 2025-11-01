БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Delabs Games днес е 0.006366 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DELABS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DELABS в MEXC сега.Цената в реално време на Delabs Games днес е 0.006366 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DELABS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DELABS в MEXC сега.

Повече за DELABS

DELABSценова информация

Какво представлява DELABS

Бяла книга DELABS

Официален уебсайт на DELABS

Токеномика на DELABS

DELABS ценова прогноза

DELABS История

Ръководство за закупуване за DELABS

Конвертор на валута DELABS във фиат

DELABS спот

DELABS USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Delabs Games Лого

Delabs Games цена(DELABS)

1 DELABS към USD - цена в реално време:

$0.006366
$0.006366$0.006366
-1.72%1D
USD
Delabs Games (DELABS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:54:18 (UTC+8)

Информация за цената за Delabs Games (DELABS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.006365
$ 0.006365$ 0.006365
24-часов нисък
$ 0.006714
$ 0.006714$ 0.006714
24-часов висок

$ 0.006365
$ 0.006365$ 0.006365

$ 0.006714
$ 0.006714$ 0.006714

$ 0.02049703623689548
$ 0.02049703623689548$ 0.02049703623689548

$ 0.006584226307352539
$ 0.006584226307352539$ 0.006584226307352539

-1.81%

-1.72%

-12.89%

-12.89%

Цената в реално време за Delabs Games (DELABS) е$ 0.006366. През последните 24 часа DELABS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.006365 до най-висока стойност $ 0.006714, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DELABS е $ 0.02049703623689548, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.006584226307352539.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DELABS има промяна от -1.81% за последния час, -1.72% за 24 часа и -12.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Delabs Games (DELABS)

No.1427

$ 4.78M
$ 4.78M$ 4.78M

$ 54.61K
$ 54.61K$ 54.61K

$ 19.10M
$ 19.10M$ 19.10M

750.30M
750.30M 750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

25.01%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Delabs Games е $ 4.78M, като 24-часовият обем на търговията е $ 54.61K. Циркулиращото предлагане на DELABS е 750.30M, като общото предлагане е 3000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.10M.

История на цените за Delabs Games (DELABS) USD

Проследете промените в цените за Delabs Games днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00011141-1.72%
30 дни$ -0.001176-15.60%
60 дни$ -0.002534-28.48%
90 дни$ -0.008944-58.42%
Delabs Games Промяна на цената днес

Днес DELABS регистрира промяна от $ -0.00011141 (-1.72%), отразяваща последната му пазарна активност.

Delabs Games 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.001176 (-15.60%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Delabs Games 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни DELABS отбеляза промяна на $ -0.002534 (-28.48%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Delabs Games 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.008944 (-58.42%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Delabs Games (DELABS) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Delabs Games сега.

Какво е Delabs Games (DELABS)

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Delabs Games се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Delabs Games инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете DELABS наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Delabs Games в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Delabs Games купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Delabs Games (USD)

Колко ще струва Delabs Games (DELABS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Delabs Games (DELABS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Delabs Games.

Проверете прогнозата за цената за Delabs Games сега!

Токеномика на Delabs Games (DELABS)

Разбирането на токеномиката на Delabs Games (DELABS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DELABS сега!

Как да купя Delabs Games (DELABS)

Търсите как да купите Delabs Games? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Delabs Games от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

DELABS към местни валути

1 Delabs Games(DELABS) към VND
167.52129
1 Delabs Games(DELABS) към AUD
A$0.00967632
1 Delabs Games(DELABS) към GBP
0.00483816
1 Delabs Games(DELABS) към EUR
0.00547476
1 Delabs Games(DELABS) към USD
$0.006366
1 Delabs Games(DELABS) към MYR
RM0.02667354
1 Delabs Games(DELABS) към TRY
0.26762664
1 Delabs Games(DELABS) към JPY
¥0.980364
1 Delabs Games(DELABS) към ARS
ARS$9.21268422
1 Delabs Games(DELABS) към RUB
0.5143728
1 Delabs Games(DELABS) към INR
0.56523714
1 Delabs Games(DELABS) към IDR
Rp106.09995756
1 Delabs Games(DELABS) към PHP
0.3736842
1 Delabs Games(DELABS) към EGP
￡E.0.30072984
1 Delabs Games(DELABS) към BRL
R$0.03418542
1 Delabs Games(DELABS) към CAD
C$0.0089124
1 Delabs Games(DELABS) към BDT
0.77868912
1 Delabs Games(DELABS) към NGN
9.21268422
1 Delabs Games(DELABS) към COP
$24.579126
1 Delabs Games(DELABS) към ZAR
R.0.11025912
1 Delabs Games(DELABS) към UAH
0.2670537
1 Delabs Games(DELABS) към TZS
T.Sh.15.6797763
1 Delabs Games(DELABS) към VES
Bs1.406886
1 Delabs Games(DELABS) към CLP
$5.996772
1 Delabs Games(DELABS) към PKR
Rs1.78814574
1 Delabs Games(DELABS) към KZT
3.37359804
1 Delabs Games(DELABS) към THB
฿0.20606742
1 Delabs Games(DELABS) към TWD
NT$0.19581816
1 Delabs Games(DELABS) към AED
د.إ0.02336322
1 Delabs Games(DELABS) към CHF
Fr0.0050928
1 Delabs Games(DELABS) към HKD
HK$0.04946382
1 Delabs Games(DELABS) към AMD
֏2.4362682
1 Delabs Games(DELABS) към MAD
.د.م0.0588855
1 Delabs Games(DELABS) към MXN
$0.1180893
1 Delabs Games(DELABS) към SAR
ريال0.0238725
1 Delabs Games(DELABS) към ETB
Br0.98176452
1 Delabs Games(DELABS) към KES
KSh0.82242354
1 Delabs Games(DELABS) към JOD
د.أ0.004513494
1 Delabs Games(DELABS) към PLN
0.02349054
1 Delabs Games(DELABS) към RON
лв0.0280104
1 Delabs Games(DELABS) към SEK
kr0.06041334
1 Delabs Games(DELABS) към BGN
лв0.01075854
1 Delabs Games(DELABS) към HUF
Ft2.14050384
1 Delabs Games(DELABS) към CZK
0.13425894
1 Delabs Games(DELABS) към KWD
د.ك0.001947996
1 Delabs Games(DELABS) към ILS
0.0206895
1 Delabs Games(DELABS) към BOB
Bs0.04398906
1 Delabs Games(DELABS) към AZN
0.0108222
1 Delabs Games(DELABS) към TJS
SM0.05863086
1 Delabs Games(DELABS) към GEL
0.01725186
1 Delabs Games(DELABS) към AOA
Kz5.83501194
1 Delabs Games(DELABS) към BHD
.د.ب0.002393616
1 Delabs Games(DELABS) към BMD
$0.006366
1 Delabs Games(DELABS) към DKK
kr0.04118802
1 Delabs Games(DELABS) към HNL
L0.16755312
1 Delabs Games(DELABS) към MUR
0.29118084
1 Delabs Games(DELABS) към NAD
$0.11000448
1 Delabs Games(DELABS) към NOK
kr0.06442392
1 Delabs Games(DELABS) към NZD
$0.01107684
1 Delabs Games(DELABS) към PAB
B/.0.006366
1 Delabs Games(DELABS) към PGK
K0.02680086
1 Delabs Games(DELABS) към QAR
ر.ق0.02317224
1 Delabs Games(DELABS) към RSD
дин.0.6467856
1 Delabs Games(DELABS) към UZS
soʻm76.69877754
1 Delabs Games(DELABS) към ALL
L0.53353446
1 Delabs Games(DELABS) към ANG
ƒ0.01139514
1 Delabs Games(DELABS) към AWG
ƒ0.01139514
1 Delabs Games(DELABS) към BBD
$0.012732
1 Delabs Games(DELABS) към BAM
KM0.01069488
1 Delabs Games(DELABS) към BIF
Fr18.830628
1 Delabs Games(DELABS) към BND
$0.0082758
1 Delabs Games(DELABS) към BSD
$0.006366
1 Delabs Games(DELABS) към JMD
$1.02276156
1 Delabs Games(DELABS) към KHR
25.56623796
1 Delabs Games(DELABS) към KMF
Fr2.711916
1 Delabs Games(DELABS) към LAK
138.39130158
1 Delabs Games(DELABS) към LKR
රු1.94022948
1 Delabs Games(DELABS) към MDL
L0.1075854
1 Delabs Games(DELABS) към MGA
Ar28.675647
1 Delabs Games(DELABS) към MOP
P0.05099166
1 Delabs Games(DELABS) към MVR
0.0973998
1 Delabs Games(DELABS) към MWK
MK11.05207626
1 Delabs Games(DELABS) към MZN
MT0.4067874
1 Delabs Games(DELABS) към NPR
रु0.90384468
1 Delabs Games(DELABS) към PYG
45.147672
1 Delabs Games(DELABS) към RWF
Fr9.249798
1 Delabs Games(DELABS) към SBD
$0.05239218
1 Delabs Games(DELABS) към SCR
0.08893302
1 Delabs Games(DELABS) към SRD
$0.245091
1 Delabs Games(DELABS) към SVC
$0.0557025
1 Delabs Games(DELABS) към SZL
L0.1104501
1 Delabs Games(DELABS) към TMT
m0.022281
1 Delabs Games(DELABS) към TND
د.ت0.018696942
1 Delabs Games(DELABS) към TTD
$0.04309782
1 Delabs Games(DELABS) към UGX
Sh22.179144
1 Delabs Games(DELABS) към XAF
Fr3.615888
1 Delabs Games(DELABS) към XCD
$0.0171882
1 Delabs Games(DELABS) към XOF
Fr3.615888
1 Delabs Games(DELABS) към XPF
Fr0.655698
1 Delabs Games(DELABS) към BWP
P0.08555904
1 Delabs Games(DELABS) към BZD
$0.01279566
1 Delabs Games(DELABS) към CVE
$0.60661614
1 Delabs Games(DELABS) към DJF
Fr1.133148
1 Delabs Games(DELABS) към DOP
$0.40799694
1 Delabs Games(DELABS) към DZD
د.ج0.8272617
1 Delabs Games(DELABS) към FJD
$0.01438716
1 Delabs Games(DELABS) към GNF
Fr55.35237
1 Delabs Games(DELABS) към GTQ
Q0.04882722
1 Delabs Games(DELABS) към GYD
$1.33316772
1 Delabs Games(DELABS) към ISK
kr0.79575

Delabs Games ресурс

За по-задълбочено разбиране на Delabs Games, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Delabs Games
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Delabs Games

Колко струва Delabs Games (DELABS) днес?
Цената в реално време на DELABS в USD е 0.006366 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DELABS към USD?
Текущата цена на DELABS към USD е $ 0.006366. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Delabs Games?
Пазарната капитализация за DELABS е $ 4.78M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DELABS?
Циркулиращото предлагане на DELABS е 750.30M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DELABS?
DELABS постигна ATH цена от 0.02049703623689548 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DELABS?
DELABS достигна ATL цена от 0.006584226307352539 USD.
Какъв е обемът на търговията на DELABS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DELABS е $ 54.61K USD.
Ще се повиши ли DELABS тази година?
DELABS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DELABS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:54:18 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Delabs Games (DELABS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор DELABS-към-USD

Сума

DELABS
DELABS
USD
USD

1 DELABS = 0.006366 USD

Търговия на DELABS

DELABS/USDT
$0.006366
$0.006366$0.006366
-1.81%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,146.09
$109,146.09$109,146.09

-0.97%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,835.58
$3,835.58$3,835.58

-0.65%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03180
$0.03180$0.03180

-1.18%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.51
$185.51$185.51

-1.40%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,835.58
$3,835.58$3,835.58

-0.65%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,146.09
$109,146.09$109,146.09

-0.97%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.51
$185.51$185.51

-1.40%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5084
$2.5084$2.5084

-0.61%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,078.27
$1,078.27$1,078.27

-0.56%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000772
$0.0000772$0.0000772

+54.40%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09379
$0.09379$0.09379

+837.90%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00073
$0.00073$0.00073

+305.55%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000610
$0.000610$0.000610

+205.00%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000005012
$0.000000005012$0.000000005012

+84.80%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0034
$0.0034$0.0034

+36.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003293
$0.0000000000000000000000003293$0.0000000000000000000000003293

+26.70%