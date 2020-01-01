Токеномика на DeFinity Markets (DEFX) Открийте ключова информация за DeFinity Markets (DEFX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DeFinity Markets (DEFX) A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape. Официален уебсайт: https://definity.network/ Бяла книга: https://definity.network/lightpaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x5F474906637bdCDA05f29C74653F6962bb0f8eDa

Токеномика и анализ на цената за DeFinity Markets (DEFX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DeFinity Markets (DEFX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 171.52M $ 171.52M $ 171.52M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.71M $ 5.71M $ 5.71M Рекорд за всички времена: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 Текуща цена: $ 0.03329 $ 0.03329 $ 0.03329 Научете повече за цената на DeFinity Markets (DEFX)

Токеномика на DeFinity Markets (DEFX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DeFinity Markets (DEFX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DEFX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DEFX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEFX, разгледайте цената в реално време на токените DEFX!

Как да купя DEFX Интересувате се да добавите DeFinity Markets (DEFX) към портфейла си?

История на цените на DeFinity Markets (DEFX) Анализирането на историята на цените на DEFX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DEFX сега!

Прогноза за цената за DEFX Искате ли да знаете какъв път може да поеме DEFX? Нашата страница за прогноза за цената DEFX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DEFX сега!

