Токеномика на DeFi Agents AI (DEFIAI) Открийте ключова информация за DeFi Agents AI (DEFIAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DeFi Agents AI (DEFIAI) Launched in December 2024, DeFi Agents AI is a crypto trading assistant powered by artificial intelligence. The project focuses on providing traders with tools for market analysis, automated trading, and strategy optimization. Developed by a global team of experts with extensive experience in AI, trading, and blockchain, the platform aims to simplify trading processes while maximizing efficiency and profitability. The $DEFAI token is the native utility token of the DeFi Agents AI platform. It is used to unlock premium features, including advanced AI trading bots, staking rewards, and access to personalized trading strategies. Официален уебсайт: https://defiagents.ai/ Бяла книга: https://aidefiagents.gitbook.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0xb3621cd34803Cf7065Dcb0D5BfB0f56C1834a063 Купете DEFIAI сега!

Токеномика и анализ на цената за DeFi Agents AI (DEFIAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DeFi Agents AI (DEFIAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.017749 $ 0.017749 $ 0.017749 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00009841384470725 $ 0.00009841384470725 $ 0.00009841384470725 Текуща цена: $ 0.00009162 $ 0.00009162 $ 0.00009162 Научете повече за цената на DeFi Agents AI (DEFIAI)

Токеномика на DeFi Agents AI (DEFIAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DeFi Agents AI (DEFIAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DEFIAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DEFIAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEFIAI, разгледайте цената в реално време на токените DEFIAI!

Как да купя DEFIAI Интересувате се да добавите DeFi Agents AI (DEFIAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DEFIAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DEFIAI в MEXC сега!

История на цените на DeFi Agents AI (DEFIAI) Анализирането на историята на цените на DEFIAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DEFIAI сега!

Прогноза за цената за DEFIAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме DEFIAI? Нашата страница за прогноза за цената DEFIAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DEFIAI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!