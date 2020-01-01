Токеномика на Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Открийте ключова информация за Global DePIN Chain (DEEPSEEK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Global DePIN Chain (DEEPSEEK) The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing. Официален уебсайт: https://www.depinchain.network/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/H2gf5g2k4KSWGrAdwtznw7bYkWiszvjistFG447aePiN Купете DEEPSEEK сега!

Токеномика и анализ на цената за Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Global DePIN Chain (DEEPSEEK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 353.13K $ 353.13K $ 353.13K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 790.00M $ 790.00M $ 790.00M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.033 $ 0.033 $ 0.033 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000374776486333226 $ 0.000374776486333226 $ 0.000374776486333226 Текуща цена: $ 0.000447 $ 0.000447 $ 0.000447 Научете повече за цената на Global DePIN Chain (DEEPSEEK)

Токеномика на Global DePIN Chain (DEEPSEEK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Global DePIN Chain (DEEPSEEK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DEEPSEEK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DEEPSEEK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEEPSEEK, разгледайте цената в реално време на токените DEEPSEEK!

Как да купя DEEPSEEK Интересувате се да добавите Global DePIN Chain (DEEPSEEK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DEEPSEEK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DEEPSEEK в MEXC сега!

История на цените на Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Анализирането на историята на цените на DEEPSEEK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DEEPSEEK сега!

Прогноза за цената за DEEPSEEK Искате ли да знаете какъв път може да поеме DEEPSEEK? Нашата страница за прогноза за цената DEEPSEEK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DEEPSEEK сега!

