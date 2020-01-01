Токеномика на DedaCoin (DEDA) Открийте ключова информация за DedaCoin (DEDA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DedaCoin (DEDA) DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities. Официален уебсайт: https://dedacoin.co Бяла книга: https://dedacoin.co/white-paper/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x15F9EB4b9BEaFa9Db35341c5694c0b6573809808 Купете DEDA сега!

Токеномика и анализ на цената за DedaCoin (DEDA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DedaCoin (DEDA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.54B $ 2.54B $ 2.54B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 959.87M $ 959.87M $ 959.87M Рекорд за всички времена: $ 19,999 $ 19,999 $ 19,999 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.11535013232278021 $ 0.11535013232278021 $ 0.11535013232278021 Текуща цена: $ 0.3779 $ 0.3779 $ 0.3779 Научете повече за цената на DedaCoin (DEDA)

Токеномика на DedaCoin (DEDA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DedaCoin (DEDA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DEDA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DEDA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEDA, разгледайте цената в реално време на токените DEDA!

Как да купя DEDA Интересувате се да добавите DedaCoin (DEDA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DEDA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DEDA в MEXC сега!

История на цените на DedaCoin (DEDA) Анализирането на историята на цените на DEDA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DEDA сега!

Прогноза за цената за DEDA Искате ли да знаете какъв път може да поеме DEDA? Нашата страница за прогноза за цената DEDA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DEDA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!