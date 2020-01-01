Токеномика на DDMTOWN (DDMT) Открийте ключова информация за DDMTOWN (DDMT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DDMTOWN (DDMT) DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse. Официален уебсайт: https://meta-ddmt.io/ Бяла книга: https://whitepaper.ddm-town.com/ Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x59536E645E5f394045049c38EA98aE45B4B0DEd2 Купете DDMT сега!

Токеномика и анализ на цената за DDMTOWN (DDMT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DDMTOWN (DDMT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.192 $ 1.192 $ 1.192 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.11367 $ 0.11367 $ 0.11367 Научете повече за цената на DDMTOWN (DDMT)

Токеномика на DDMTOWN (DDMT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DDMTOWN (DDMT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DDMT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DDMT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DDMT, разгледайте цената в реално време на токените DDMT!

Как да купя DDMT Интересувате се да добавите DDMTOWN (DDMT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DDMT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DDMT в MEXC сега!

История на цените на DDMTOWN (DDMT) Анализирането на историята на цените на DDMT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DDMT сега!

Прогноза за цената за DDMT Искате ли да знаете какъв път може да поеме DDMT? Нашата страница за прогноза за цената DDMT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DDMT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!