Информация за DecideAI (DCD) DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce. Официален уебсайт: https://decideai.xyz/ Бяла книга: https://decideai.gitbook.io/decideai-whitepaper/ Изследовател на блокове: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/x4kx5-ziaaa-aaaaq-aabeq-cai/transactions Купете DCD сега!

Токеномика и анализ на цената за DecideAI (DCD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DecideAI (DCD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 488.68M $ 488.68M $ 488.68M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.92M $ 9.92M $ 9.92M Рекорд за всички времена: $ 0.11092 $ 0.11092 $ 0.11092 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004780263065190912 $ 0.004780263065190912 $ 0.004780263065190912 Текуща цена: $ 0.00992 $ 0.00992 $ 0.00992 Научете повече за цената на DecideAI (DCD)

Токеномика на DecideAI (DCD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DecideAI (DCD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DCD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DCD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DCD, разгледайте цената в реално време на токените DCD!

Как да купя DCD Интересувате се да добавите DecideAI (DCD) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DCD, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DCD в MEXC сега!

История на цените на DecideAI (DCD) Анализирането на историята на цените на DCD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DCD сега!

Прогноза за цената за DCD Искате ли да знаете какъв път може да поеме DCD? Нашата страница за прогноза за цената DCD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DCD сега!

