Информация за DeFi Connect Credit (DCC) DCC is revolutionizing decentralized finance by seamlessly integrating Real-World Asset (RWA) Lending, Cross-Chain Swaps, and Automated Market Making (AMM) into a single, efficient platform. With AI agent integration, DCC enhance automation, risk management, and decision-making, providing users with a smarter and more adaptive trading experience. Официален уебсайт: https://deficonnectcredit.xyz Бяла книга: https://defi-connect-credit.gitbook.io/whitepaper-defi-connect-credit Изследовател на блокове: https://basescan.org/address/0x773f305d4f03f9dff09f6fde489c5397526df439 Купете DCC сега!

Токеномика и анализ на цената за DeFi Connect Credit (DCC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DeFi Connect Credit (DCC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0102 $ 0.0102 $ 0.0102 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.000032 $ 0.000032 $ 0.000032 Научете повече за цената на DeFi Connect Credit (DCC)

Токеномика на DeFi Connect Credit (DCC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DeFi Connect Credit (DCC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DCC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DCC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DCC, разгледайте цената в реално време на токените DCC!

Как да купя DCC Интересувате се да добавите DeFi Connect Credit (DCC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DCC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате DCC в MEXC сега!

История на цените на DeFi Connect Credit (DCC) Анализирането на историята на цените на DCC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DCC сега!

Прогноза за цената за DCC Искате ли да знаете какъв път може да поеме DCC? Нашата страница за прогноза за цената DCC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DCC сега!

