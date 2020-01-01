Токеномика на DeepBrain Chain (DBC) Открийте ключова информация за DeepBrain Chain (DBC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide. Официален уебсайт: https://www.deepbrainchain.org/ Бяла книга: https://www.deepbrainchain.org/assets/pdf/DeepBrainChainWhitepaper_en.pdf Изследовател на блокове: https://dbc.subscan.io/

Токеномика и анализ на цената за DeepBrain Chain (DBC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DeepBrain Chain (DBC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 5.43B $ 5.43B $ 5.43B FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.88M $ 4.88M $ 4.88M Рекорд за всички времена: $ 0.0085 $ 0.0085 $ 0.0085 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 Текуща цена: $ 0.000488 $ 0.000488 $ 0.000488 Научете повече за цената на DeepBrain Chain (DBC)

Токеномика на DeepBrain Chain (DBC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DeepBrain Chain (DBC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DBC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DBC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DBC, разгледайте цената в реално време на токените DBC!

Как да купя DBC Интересувате се да добавите DeepBrain Chain (DBC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DBC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на DeepBrain Chain (DBC) Анализирането на историята на цените на DBC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DBC сега!

Прогноза за цената за DBC Искате ли да знаете какъв път може да поеме DBC? Нашата страница за прогноза за цената DBC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DBC сега!

