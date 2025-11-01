БорсаDEX+
Цената в реално време на DarkStar днес е 0.14661 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DARKSTAR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DARKSTAR в MEXC сега.

Повече за DARKSTAR

DARKSTARценова информация

Какво представлява DARKSTAR

Бяла книга DARKSTAR

Официален уебсайт на DARKSTAR

Токеномика на DARKSTAR

DARKSTAR ценова прогноза

DARKSTAR История

Ръководство за закупуване за DARKSTAR

Конвертор на валута DARKSTAR във фиат

DARKSTAR спот

DARKSTAR USDT-M фючърси

DarkStar Лого

DarkStar цена(DARKSTAR)

1 DARKSTAR към USD - цена в реално време:

$0.14665
$0.14665$0.14665
-0.52%1D
USD
DarkStar (DARKSTAR) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:54:00 (UTC+8)

Информация за цената за DarkStar (DARKSTAR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.14094
$ 0.14094$ 0.14094
24-часов нисък
$ 0.163
$ 0.163$ 0.163
24-часов висок

$ 0.14094
$ 0.14094$ 0.14094

$ 0.163
$ 0.163$ 0.163

$ 0.161582695041003
$ 0.161582695041003$ 0.161582695041003

$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745$ 0.055093699723331745

-0.57%

-0.52%

-1.67%

-1.67%

Цената в реално време за DarkStar (DARKSTAR) е$ 0.14661. През последните 24 часа DARKSTAR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.14094 до най-висока стойност $ 0.163, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DARKSTAR е $ 0.161582695041003, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.055093699723331745.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DARKSTAR има промяна от -0.57% за последния час, -0.52% за 24 часа и -1.67% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DarkStar (DARKSTAR)

No.543

$ 43.01M
$ 43.01M$ 43.01M

$ 63.31K
$ 63.31K$ 63.31K

$ 146.61M
$ 146.61M$ 146.61M

293.33M
293.33M 293.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.33%

BSC

Текущата пазарна капитализация на DarkStar е $ 43.01M, като 24-часовият обем на търговията е $ 63.31K. Циркулиращото предлагане на DARKSTAR е 293.33M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 146.61M.

История на цените за DarkStar (DARKSTAR) USD

Проследете промените в цените за DarkStar днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0007666-0.52%
30 дни$ +0.03288+28.91%
60 дни$ +0.02563+21.18%
90 дни$ +0.13661+1,366.10%
DarkStar Промяна на цената днес

Днес DARKSTAR регистрира промяна от $ -0.0007666 (-0.52%), отразяваща последната му пазарна активност.

DarkStar 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.03288 (+28.91%), което показва краткосрочното представяне на токена.

DarkStar 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни DARKSTAR отбеляза промяна на $ +0.02563 (+21.18%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

DarkStar 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.13661 (+1,366.10%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на DarkStar (DARKSTAR) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за DarkStar сега.

Какво е DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

DarkStar се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите DarkStar инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете DARKSTAR наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за DarkStar в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано DarkStar купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за DarkStar (USD)

Колко ще струва DarkStar (DARKSTAR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от DarkStar (DARKSTAR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за DarkStar.

Проверете прогнозата за цената за DarkStar сега!

Токеномика на DarkStar (DARKSTAR)

Разбирането на токеномиката на DarkStar (DARKSTAR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DARKSTAR сега!

Как да купя DarkStar (DARKSTAR)

Търсите как да купите DarkStar? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите DarkStar от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

DARKSTAR към местни валути

1 DarkStar(DARKSTAR) към VND
3,858.04215
1 DarkStar(DARKSTAR) към AUD
A$0.2228472
1 DarkStar(DARKSTAR) към GBP
0.1114236
1 DarkStar(DARKSTAR) към EUR
0.1260846
1 DarkStar(DARKSTAR) към USD
$0.14661
1 DarkStar(DARKSTAR) към MYR
RM0.6142959
1 DarkStar(DARKSTAR) към TRY
6.1634844
1 DarkStar(DARKSTAR) към JPY
¥22.57794
1 DarkStar(DARKSTAR) към ARS
ARS$212.1695937
1 DarkStar(DARKSTAR) към RUB
11.846088
1 DarkStar(DARKSTAR) към INR
13.0175019
1 DarkStar(DARKSTAR) към IDR
Rp2,443.4990226
1 DarkStar(DARKSTAR) към PHP
8.606007
1 DarkStar(DARKSTAR) към EGP
￡E.6.9258564
1 DarkStar(DARKSTAR) към BRL
R$0.7872957
1 DarkStar(DARKSTAR) към CAD
C$0.205254
1 DarkStar(DARKSTAR) към BDT
17.9333352
1 DarkStar(DARKSTAR) към NGN
212.1695937
1 DarkStar(DARKSTAR) към COP
$566.06121
1 DarkStar(DARKSTAR) към ZAR
R.2.5392852
1 DarkStar(DARKSTAR) към UAH
6.1502895
1 DarkStar(DARKSTAR) към TZS
T.Sh.361.1077605
1 DarkStar(DARKSTAR) към VES
Bs32.40081
1 DarkStar(DARKSTAR) към CLP
$138.10662
1 DarkStar(DARKSTAR) към PKR
Rs41.1812829
1 DarkStar(DARKSTAR) към KZT
77.6945034
1 DarkStar(DARKSTAR) към THB
฿4.7457657
1 DarkStar(DARKSTAR) към TWD
NT$4.5097236
1 DarkStar(DARKSTAR) към AED
د.إ0.5380587
1 DarkStar(DARKSTAR) към CHF
Fr0.117288
1 DarkStar(DARKSTAR) към HKD
HK$1.1391597
1 DarkStar(DARKSTAR) към AMD
֏56.107647
1 DarkStar(DARKSTAR) към MAD
.د.م1.3561425
1 DarkStar(DARKSTAR) към MXN
$2.7196155
1 DarkStar(DARKSTAR) към SAR
ريال0.5497875
1 DarkStar(DARKSTAR) към ETB
Br22.6101942
1 DarkStar(DARKSTAR) към KES
KSh18.9405459
1 DarkStar(DARKSTAR) към JOD
د.أ0.10394649
1 DarkStar(DARKSTAR) към PLN
0.5409909
1 DarkStar(DARKSTAR) към RON
лв0.645084
1 DarkStar(DARKSTAR) към SEK
kr1.3913289
1 DarkStar(DARKSTAR) към BGN
лв0.2477709
1 DarkStar(DARKSTAR) към HUF
Ft49.2961464
1 DarkStar(DARKSTAR) към CZK
3.0920049
1 DarkStar(DARKSTAR) към KWD
د.ك0.04486266
1 DarkStar(DARKSTAR) към ILS
0.4764825
1 DarkStar(DARKSTAR) към BOB
Bs1.0130751
1 DarkStar(DARKSTAR) към AZN
0.249237
1 DarkStar(DARKSTAR) към TJS
SM1.3502781
1 DarkStar(DARKSTAR) към GEL
0.3973131
1 DarkStar(DARKSTAR) към AOA
Kz134.3812599
1 DarkStar(DARKSTAR) към BHD
.د.ب0.05512536
1 DarkStar(DARKSTAR) към BMD
$0.14661
1 DarkStar(DARKSTAR) към DKK
kr0.9485667
1 DarkStar(DARKSTAR) към HNL
L3.8587752
1 DarkStar(DARKSTAR) към MUR
6.7059414
1 DarkStar(DARKSTAR) към NAD
$2.5334208
1 DarkStar(DARKSTAR) към NOK
kr1.4836932
1 DarkStar(DARKSTAR) към NZD
$0.2551014
1 DarkStar(DARKSTAR) към PAB
B/.0.14661
1 DarkStar(DARKSTAR) към PGK
K0.6172281
1 DarkStar(DARKSTAR) към QAR
ر.ق0.5336604
1 DarkStar(DARKSTAR) към RSD
дин.14.895576
1 DarkStar(DARKSTAR) към UZS
soʻm1,766.3851359
1 DarkStar(DARKSTAR) към ALL
L12.2873841
1 DarkStar(DARKSTAR) към ANG
ƒ0.2624319
1 DarkStar(DARKSTAR) към AWG
ƒ0.2624319
1 DarkStar(DARKSTAR) към BBD
$0.29322
1 DarkStar(DARKSTAR) към BAM
KM0.2463048
1 DarkStar(DARKSTAR) към BIF
Fr433.67238
1 DarkStar(DARKSTAR) към BND
$0.190593
1 DarkStar(DARKSTAR) към BSD
$0.14661
1 DarkStar(DARKSTAR) към JMD
$23.5543626
1 DarkStar(DARKSTAR) към KHR
588.7945566
1 DarkStar(DARKSTAR) към KMF
Fr62.45586
1 DarkStar(DARKSTAR) към LAK
3,187.1738493
1 DarkStar(DARKSTAR) към LKR
රු44.6837958
1 DarkStar(DARKSTAR) към MDL
L2.477709
1 DarkStar(DARKSTAR) към MGA
Ar660.404745
1 DarkStar(DARKSTAR) към MOP
P1.1743461
1 DarkStar(DARKSTAR) към MVR
2.243133
1 DarkStar(DARKSTAR) към MWK
MK254.5310871
1 DarkStar(DARKSTAR) към MZN
MT9.368379
1 DarkStar(DARKSTAR) към NPR
रु20.8156878
1 DarkStar(DARKSTAR) към PYG
1,039.75812
1 DarkStar(DARKSTAR) към RWF
Fr213.02433
1 DarkStar(DARKSTAR) към SBD
$1.2066003
1 DarkStar(DARKSTAR) към SCR
2.0481417
1 DarkStar(DARKSTAR) към SRD
$5.644485
1 DarkStar(DARKSTAR) към SVC
$1.2828375
1 DarkStar(DARKSTAR) към SZL
L2.5436835
1 DarkStar(DARKSTAR) към TMT
m0.513135
1 DarkStar(DARKSTAR) към TND
د.ت0.43059357
1 DarkStar(DARKSTAR) към TTD
$0.9925497
1 DarkStar(DARKSTAR) към UGX
Sh510.78924
1 DarkStar(DARKSTAR) към XAF
Fr83.27448
1 DarkStar(DARKSTAR) към XCD
$0.395847
1 DarkStar(DARKSTAR) към XOF
Fr83.27448
1 DarkStar(DARKSTAR) към XPF
Fr15.10083
1 DarkStar(DARKSTAR) към BWP
P1.9704384
1 DarkStar(DARKSTAR) към BZD
$0.2946861
1 DarkStar(DARKSTAR) към CVE
$13.9704669
1 DarkStar(DARKSTAR) към DJF
Fr26.09658
1 DarkStar(DARKSTAR) към DOP
$9.3962349
1 DarkStar(DARKSTAR) към DZD
د.ج19.0519695
1 DarkStar(DARKSTAR) към FJD
$0.3313386
1 DarkStar(DARKSTAR) към GNF
Fr1,274.77395
1 DarkStar(DARKSTAR) към GTQ
Q1.1244987
1 DarkStar(DARKSTAR) към GYD
$30.7030662
1 DarkStar(DARKSTAR) към ISK
kr18.32625

DarkStar ресурс

За по-задълбочено разбиране на DarkStar, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на DarkStar
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно DarkStar

Колко струва DarkStar (DARKSTAR) днес?
Цената в реално време на DARKSTAR в USD е 0.14661 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DARKSTAR към USD?
Текущата цена на DARKSTAR към USD е $ 0.14661. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на DarkStar?
Пазарната капитализация за DARKSTAR е $ 43.01M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DARKSTAR?
Циркулиращото предлагане на DARKSTAR е 293.33M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DARKSTAR?
DARKSTAR постигна ATH цена от 0.161582695041003 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DARKSTAR?
DARKSTAR достигна ATL цена от 0.055093699723331745 USD.
Какъв е обемът на търговията на DARKSTAR?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DARKSTAR е $ 63.31K USD.
Ще се повиши ли DARKSTAR тази година?
DARKSTAR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DARKSTAR за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:54:00 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за DarkStar (DARKSTAR)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор DARKSTAR-към-USD

Сума

DARKSTAR
DARKSTAR
USD
USD

1 DARKSTAR = 0.1466 USD

Търговия на DARKSTAR

DARKSTAR/USDT
$0.14665
$0.14665$0.14665
-0.16%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

