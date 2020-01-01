Токеномика на () Открийте ключова информация за (), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за () DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience. Официален уебсайт: https://darkstar.center Бяла книга: https://whitepaper.darkstar.center/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xb05f4747eb3d18a3fa4aa3e5c627f02ccc70d005 Купете сега!

Токеномика и анализ на цената за () Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за (), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 35.88M $ 35.88M $ 35.88M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 293.33M $ 293.33M $ 293.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 122.33M $ 122.33M $ 122.33M Рекорд за всички времена: $ 0.17739 $ 0.17739 $ 0.17739 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.055093699723331745 $ 0.055093699723331745 $ 0.055093699723331745 Текуща цена: $ 0.12233 $ 0.12233 $ 0.12233 Научете повече за цената на ()

Токеномика на (): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на () е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на , разгледайте цената в реално време на токените !

Как да купя Интересувате се да добавите () към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на , включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате в MEXC сега!

История на цените на () Анализирането на историята на цените на помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на сега!

Прогноза за цената за Искате ли да знаете какъв път може да поеме ? Нашата страница за прогноза за цената съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!