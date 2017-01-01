Токеномика на DAO Maker (DAO) Открийте ключова информация за DAO Maker (DAO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DAO Maker (DAO) DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced. Официален уебсайт: https://daomaker.com/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1tPRMktnros6ifJLfvQkrT6mAmEJvUufT/view Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/85aM5XJhdDeUw4MbGKM56zmWnsRyh76zUVut97uPjiCg Купете DAO сега!

Токеномика и анализ на цената за DAO Maker (DAO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DAO Maker (DAO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 25.36M $ 25.36M $ 25.36M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 202.40M $ 202.40M $ 202.40M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 Текуща цена: $ 0.1253 $ 0.1253 $ 0.1253 Научете повече за цената на DAO Maker (DAO)

Токеномика на DAO Maker (DAO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DAO Maker (DAO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DAO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DAO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DAO, разгледайте цената в реално време на токените DAO!

История на цените на DAO Maker (DAO) Анализирането на историята на цените на DAO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на DAO сега!

Прогноза за цената за DAO Искате ли да знаете какъв път може да поеме DAO? Нашата страница за прогноза за цената DAO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DAO сега!

